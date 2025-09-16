Ki lesz az év horgásza? 

Az országos fotópályázat négyféle kategóriában hirdet versenyt. De vajon kik lesznek az idei szezon legszerencsésebb horgászai, akik magukénak tudhatják majd a legértékesebb fogásokat?

A nagy fogásokról készült fotókkal szeptember 15-től lehet nevezni az evhorgasza.hu oldalon, négyféle kategóriában. Felnőtt, ifjúsági, gyermek és hölgyhorgászok küldhetik be fotóikat. Egy játékos akár több kategóriában is indulhat és több fogást is nevezhet, de maximum öt fotóval vehet részt a játékban.