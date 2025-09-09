szeptember 9., kedd

Bedőlt fa mögé célzott a hernádi pecás, de nem is sejtette, mit húz majd ki a vízből – fotóval

Két hal, egy horog és egy pecás, aki csak egy nyugodt délelőttöt akart a Hernád partján. Aztán olyasmi történt, ami még a tapasztalt horgászokat is meglepné...

Egy horgászat, ami teljesen átírta a vasárnap délelőtt forgatókönyvét a Hernádon. Homovics Sándor barátjával együtt szeptember 7-én vetette be felszerelését az Ócsanálos alatti szakaszon, ahol egy laza pecázásra készültek. De amit az egyik dobás után a partra húzott, arra ő sem számított.

Nem mindennapi horgászsiker, amit Homovics Sándor elért a Hernádnál
Nem mindennapi horgászsiker, amit Homovics Sándor elért a Hernádnál (A kép illusztráció)
Fotó: Marek K. Misztal

Duplázott a horgász a Hernádon

A víz nem volt éppen barátságos – bedőlt fák, akadókkal teli partszakasz, és több elveszített szerelék is jelezte: itt nem lesz könnyű dolga senkinek. Mégis, a kihívások ellenére ez a nap olyan fordulatot hozott, amire még Sándor is csak pislogott.

A fordulópont egy fehér, ötcentis wobbler volt, amit egy bedőlt fa mögötti lelassuló szakaszra dobott be. Ami ezután történt, az szinte hihetetlen:
egy domolykó azonnal rávágott, majd a fárasztás közben még egy másik is bekapta ugyanazt a csalit. Egyetlen horogra akadt rá egyszerre két hal!

Amint beért a vízbe, rögtön rárontott az első domolykó. Már épp fárasztottam, amikor a második is rávágott. Végül mindkettőt sikerült partra húznom

 – mesélte Homovics Sándor a Pecaverzumnak. Mindkét hal nagyjából 30 centis volt.

Homovics Sándor és a duplázás eredménye – két domolykó, egyetlen horoggal
Forrás: Homovics Sándor/Pecaverzum

És nem ez volt az egyetlen siker aznap. A pecás páros összesen fejenként 8–9 domolykót fogott, mind hasonló méretben. A ritka dupla fogás azonban minden bizonnyal az egész nap – sőt, talán az egész szezon – legemlékezetesebb pillanata marad.


