Hidegebb idő van a szokásosnál talajmenti fagyokkal

Talajmenti fagyok többfelé előfordulhatnak, a fagyzugos helyeken pedig két méteres magasságban is fagyhat.

Talajmenti fagyok várhatóak a továbbiakban is (Minimum hőmérsékletek 2025. szeptember 28-án) (Celsius fok)

Forrás: www.met.hu

Az előttünk álló héten arra számíthatunk, hogy változékony marad az idő, elszórt esőkkel, záporokkal és az ilyenkor szokásosnál alacsonyabb hőmérsékletekkel.

Újra jellemzőek a talajmenti fagyok

Az elmúlt öt nap csapadékösszegében ismét nagy területi különbségek mutatkoznak, és ezúttal is a déli országrészben esett a legkevesebb, nagy területen mindössze 0-3 mm, míg a Dunántúl nyugati felén és keleti tájain valamint az északkeleti országrészben is többfelé 10-30 mm-t mérhettünk.

A felszínközeli talajréteg hazánk jelentős részén bőven tartalmaz nedvességet, a nyugati és az északi országrészben a felső 40-50 cm is átnedvesedett. A mélyebb rétegek átnedvesedése még országszerte várat magára. Vasárnap hűlt nagy területen 10 fok alá a levegő, hétfőn hajnalban pedig északon talajmenti fagyok is előfordultak, illetve megjelent az első 2 méteren mért fagy is (6. ábra).

Változékony idő várható

A folytatásban is marad a változékony idő. Erősen és közepesen felhős területek és időszakok váltakoznak, és a hét első felében a gomolyfelhőkből helyenként záporok, néhol zivatarok várhatók. Pénteken csökken a csapadékhajlam, majd szombaton a Tiszántúlon, majd vasárnap elszórtan máshol is valószínű eső, zápor. Összességében azonban csak kevés helyen lehet 5 mm-t meghaladó mennyiségre számítani.

Hűvös marad az idő

Az északias szelet kedd kivételével gyakran kísérik élénk, a hét második felében többfelé erős széllökések. A hőmérséklet a hét végéig nem emelkedik számottevően. A kevésbé felhős és szélvédett helyeken és éjszakákon többfelé várható talajmenti fagy, de 2 méteres magasságban is 1-6 fok közé hűl a levegő, a fagyzugos helyeken 0, -1 fok is lehet. Napközben is csak 11-16 fok közé emelkedik a hőmérséklet. Némi melegedésre a hétvégétől van kilátás.