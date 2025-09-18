3 órája
Most derült ki, mi történt korán reggel Borsod-Abaúj-Zemplénben – ez már az abszolút mélypont
Hihetetlen mire ébredtek több település lakói Borsodban.
Bánrévén is erre ébredtek a település lakói
Cudar hidegre ébredtek több településen Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyében. Az elmúlt napokban Borsod-Abaúj-Zemplén több településén is hűvös reggelre ébredtek a lakosok. A hőmérséklet az éjszaka folyamán jelentősen lehűlt, így sokan vastagabb kabátban, pulóverben indultak útnak.
Fagypont közeli hőmérsékletre ébredhettek
Bár a hőmérséklet nem érte el a fagypontot, a reggeli órákban a kellemetlen, csípős hideg miatt a kültéri tevékenységekhez mindenkinek érdemes rétegesen öltözködni. A nappali órákban a hőmérséklet kissé emelkedett, de a hideg idő továbbra is érezhető maradt.
Az előrejelzések szerint a következő napokban is hasonló, hűvös reggelekre lehet számítani, így a lakosoknak érdemes a ruházatukat és a napi programjukat ehhez igazítani.
