Most derült ki, mi történt korán reggel Borsod-Abaúj-Zemplénben – ez már az abszolút mélypont

Cudar hidegre ébredtek több településen Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyében. Az elmúlt napokban Borsod-Abaúj-Zemplén több településén is hűvös reggelre ébredtek a lakosok. A hőmérséklet az éjszaka folyamán jelentősen lehűlt, így sokan vastagabb kabátban, pulóverben indultak útnak.

Dermesztő hidegre ébredtek több településen vármegyénkben is

Fotó: HM / Forrás: Hungaromet

Fagypont közeli hőmérsékletre ébredhettek

Bár a hőmérséklet nem érte el a fagypontot, a reggeli órákban a kellemetlen, csípős hideg miatt a kültéri tevékenységekhez mindenkinek érdemes rétegesen öltözködni. A nappali órákban a hőmérséklet kissé emelkedett, de a hideg idő továbbra is érezhető maradt.

Az előrejelzések szerint a következő napokban is hasonló, hűvös reggelekre lehet számítani, így a lakosoknak érdemes a ruházatukat és a napi programjukat ehhez igazítani.