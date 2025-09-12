2 órája
Őrült hétvége Borsodban: sztárok a vörös szőnyegen, szüreti fesztivál, gépóriások és ingyenes koncertek várják
Az ősz egyik legszínesebb hétvégéje jön Borsodban. Filmpremierek, koncertek, szüreti felvonulás, gépóriások és falusi ízek várják a látogatókat szeptember 12–14. között. Íme, a legjobb hétvégi programok Borsodban, önnek csak választania kell.
Szeptember második hétvégéjén a filmrajongóknak a CineFest, a családosoknak falunapok és kézműves vásárok, a hagyományőrzőknek szüreti felvonulás, a gép- és technika kedvelőinek látványos show-k, a zenerajongóknak pedig ingyenes koncertek jutnak. Részletes hétvégi programajánlóval segítünk eligazodni a programkavalkádban. Íme, a legjobb hétvégi programok Borsodban!
Hétvégi programok Borsodban: vörös szőnyeg vagy elcsendesedés?
A hétvége egyik zászlóshajója a 21. CineFest Miskolci Nemzetközi Filmfesztivál. Szeptember 12–13-án premiervetítések várják a nézőket, szombaton pedig kiderül, hogy kik viszik haza az idei díjakat. Aki pedig szemfüles, akár Oscar-díjasokkal is összefuthat Miskolc belvárosában, itt lesz Nemes Jeles László, és Deák Kristóf is Miskolcon filmezik szombaton, ahogyan az Egykutya premierje után nyilatkozta a boon.hu-nak. A CineFest ingyenes koncertekkel is várja a zenerajongókat a Csengey-kertben. Miskolcra jön a Pál Utcai Fiúk és a Vad Fruttik is. A koncertekről alábbi cikkünkben olvashat.
Vasárnap este pedig a Művészetek Házában Ennio Morricone legismertebb filmzenéi szólalnak meg nagyzenekarral. A Jó, a Rossz és a Csúf vagy a Volt egyszer egy Vadnyugat dallamai akkora sikert arattak a CineFesten, hogy a szeptember 14-i koncert már a második lesz.
Miskolcon a lélek is ünnepel
Szeptember 12–21. között harmadik alkalommal rendezik meg Miskolcon az Ars Sacra Fesztivált. A program szeptember 12-én 13 órakor flashmobbal indul az Újgyőri főtéren, este a Zenepalotában megnyitó és „Tetratonia” koncert várja a közönséget. Másnap tematikus városnéző séta mutatja be Közép-Európa egyik legismertebb zarándokútját. Kilenc nap alatt több mint 50 ingyenes program – koncertek, kiállítások, irodalmi estek és családi események – kínálnak tartalmas kikapcsolódást 500 közreműködővel.
Izgalmas flashmob és még 500 szereplő a miskolci fesztiválon
A lélek mellett vásárok és családi napok is várják a miskolciakat hétvégén
A vármegyeszékhelyen nem lesz hiány közösségi élményekben. Az Ady Endre Művelődési Házban szeptember 13-án, szombaton az I. Kézműves Vásár több mint tíz kiállítóval várja a vásárok kedvelőit. Szintén szombaton, a Győri kapui „IFI” pályán retro hangulat, véradás, focitorna, habparty, kommandós bemutató, koncertek és gyerekprogramok várják a környékbelieket és a távolabbról érkezőket egyaránt. A családi nap központi eleme a véradás, várják az önkéntes véradókat.
A gépóriások ünnepe lesz a borsodi kisvárosban
Szeptember 13-án Szikszón az V. Szikszói Gépésztalálkozó és Családi Napon a gépeké lesz a főszerep. A napindító felvonulás 9.30-kor kezdődik. 11 órától Estrellas légtorna show Ábrahám–Bakonyi Anett előadásában és Bobcat show, 11.30-kor erdészeti bemutató, 13 órától vetésbemutató, 14.30-kor traktorhúzó verseny, majd 16.30-kor ismét légtorna show várja a látogatókat. A kísérőprogramok között Farming Simulator, népi játszótér, tüzes kovácsok, hordó dottó, erőmérés és Nagytanya is lesz.
A Szendrői Gazdanapon is főszerepet kapnak a traktorok
A Szendrői Gazdanapon, szeptember 13-án már reggel 9 órakor traktoros felvonulás indul a város utcáin és elstartol a főzőverseny két kategóriában. Emellett süteménysütő-verseny és házi pálinkaverseny is várja a jelentkezőket. 10 órától agrárgazdasági fórum is várja a szakmabelieket Nagy Viktor, a MAGOSZ szakmai titkárának előadásában. 12 órától beindul a programkavalkád. Színpadra lép a Tornai Népdalkör, a Szendrő Brass Rézfúvós Együttes, lesz rendőrségi kutyabemutató, csodás műsorával varázsol Eperjesi Erika és Kriston Milán. A látogatók bulizhatnak a SRMALIKINGS-sel, Peter Srámek-kel, az Agyagbandával, majd este 18 órától Százszorszép Majorette Csoport, 18.40-től Magyar Operett Társulat, végül Molnár Róbert zenéje zárja a napot.
Megérkezett a ősz, itt a szüret és a töltött káposzta ideje
- Sajóvelezden a VII. Káposztafesztivál főzőversennyel, termésáldással, néptánccal és egész napos programokkal várja a látogatókat szeptember 13-án.
- Borsodszirákon ugyanezen a napon az I. Főzzük ŐsSZe Családi Nap számtaláan izgalmas programmal, köztük főzőversenyekkel, egzotikus állatbemutatóval. Borsodszirákon lesz Both Zoltán vadállatbefogó, aki óriáskígyót, sárkánygyíkot és törpesünt mutat be, és a helyi születésű Kaczvinszki Dominik NB1-es Újpest focista is hazatér a családi napra. Traktorokban és motorokban sem lesz hiány! A napot koncertek is színesítik, színpadra lép a Generátor zenekar és a Kék és Narancssárga Prodiukció is.
- A festői Tokaj-Hegyaljai településen, Olaszliszkán pedig Szüreti Fesztivál várja a látogatókat szombaton, melynek részletes programjait alábbi cikkünkben olvashatja el.
- Szeptember 13-án Sajóörös kastélykertjében harmadik alkalommal rendezik meg a Méz- és Mogyorófesztivált, ahol egész nap családi programok, termelői vásár és élő fellépések várják a látogatókat. A nap folyamán akrobatashow, süteményverseny, Lúdas Matyi-előadás és Szécsi Viki & Vízi Viktor duettje szórakoztatja a közönséget. A kísérőprogramok között népi játékudvar, arcfestés, kovácsbemutató és fotózás Spongyabobbal teszi teljessé az élményt. A nap tombolasorsolással zárul, este pedig 20 órától az Al-ex-A Team rockkoncertje adja meg a fesztivál hangulatát.
Sport, természet és rock
Szeptember 13-án, szombaton a Szeleta Park Látogatóközpontban egész nap a sport, a természet és a család kap főszerepet a Bükk Kupán. Délelőtt kerékpártúrák, egész nap kerékpárversenyek, bábszínház, tűzoltó- és rendőrautó-bemutató, vásári hangulat kézműves termékekkel. A napot 19 órától ingyenes Rock Heaven koncert zárja.
Még mindig szombaton, szeptember 13-án a DVTK Arénában nyílt felkészülési mérkőzés és szurkolói ankét a női kosárlabdacsapattal, ahol a rajongók testközelből ismerkedhetnek meg az új kerettel.
Utcazene a bor fővárosában
Három nap – közel 400 zenész – 384 koncertfellépés 16 helyszínen. Ez a Tokaji Utcazene Fesztivál. Szeptember 12–14. között Tokajban a város minden szegletéből zene szól majd.
Vasárnapra sem unatkozunk
Szeptember 14-én, vasárnap Miskolcon először lesz Vörösmarty Lakótelepi Családi nap és Garázsvásár10–13 óra között garázsvásárral, helytörténeti előadással, kvízzel és gyerekprogramokkal. Diósgyőrben pedig Mária-búcsú vár zászlófelvonással, szentmisével, körmenettel, mazsorett- és néptáncműsorral, valamint egész napos kirakodóvásárral. Vasárnap sem marad ki az ingyenes zenei élmény. Folytatódnak az ingyenes Szerencsekoncertek Borsodban is. Szeptember 14-én, vasárnap Cserépfalun, a Berezdi pincesornál 18 órától Berki Artúr, Komonyi Zsuzsi és Oláh Gergő lépnek színpadra.
