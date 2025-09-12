Őrült hétvége Borsodban: sztárok a vörös szőnyegen, szüreti fesztivál, gépóriások és ingyenes koncertek várják

Szeptember második hétvégéjén a filmrajongóknak a CineFest, a családosoknak falunapok és kézműves vásárok, a hagyományőrzőknek szüreti felvonulás, a gép- és technika kedvelőinek látványos show-k, a zenerajongóknak pedig ingyenes koncertek jutnak. Részletes hétvégi programajánlóval segítünk eligazodni a programkavalkádban. Íme, a legjobb hétvégi programok Borsodban!

Fesztiválok, koncertek: a legjobb hétvégi programok Borsodban

Forrás: CineFest Miskolci Nemzetközi Filmfesztivál

Hétvégi programok Borsodban: vörös szőnyeg vagy elcsendesedés?

A hétvége egyik zászlóshajója a 21. CineFest Miskolci Nemzetközi Filmfesztivál. Szeptember 12–13-án premiervetítések várják a nézőket, szombaton pedig kiderül, hogy kik viszik haza az idei díjakat. Aki pedig szemfüles, akár Oscar-díjasokkal is összefuthat Miskolc belvárosában, itt lesz Nemes Jeles László, és Deák Kristóf is Miskolcon filmezik szombaton, ahogyan az Egykutya premierje után nyilatkozta a boon.hu-nak. A CineFest ingyenes koncertekkel is várja a zenerajongókat a Csengey-kertben. Miskolcra jön a Pál Utcai Fiúk és a Vad Fruttik is. A koncertekről alábbi cikkünkben olvashat.