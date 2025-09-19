Amikor a Jaguár „megeszi” az aludtejet, és BMX-re pattannak a bortúrázók – Piknik Time!

A hétvégi programajánlat tulajdonképpen már csütörtökön elkezdődik-elkezdődött: a cinefestes filmidéző vetítéssorozattal, ami egész jövő szerdáig tart, a fesztiválon sikeres alkotások újrázásával. Mindegyik vetítési napon megnézhető a Jimmy Jaguár, illetve a Fesztiválország című darab, este a Békében és az Urániában.

A hétvégi programajánló már csütörtökön filmvetítésekkel kezd

Forrás: Facebook / Cinefest

Hétvégi programok vármegyeszerte, de most főleg Miskolcon

A péntek ugyancsak „játszik” ezen a hosszú hétvégén. Például Boldván Aludttej Fesztivál (immár a 12. e nemben) kezdődik szeptember 19-én, már az első napon lesz megnyitó, kiállítás, néptánc, dalárda, valamint Szécsi Viktória és Vizi Viktor zenés műsora este a Monostor téren. A szombati kínálatból pedig hadd emeljük ki ezt az érdekesnek tetsző pontot: „Ovis motoros felvonulás a Zilizi Vasparipásokkal és Cukor Bohóccal”. Tállyán pedig a Kerekdomb Fesztivál veszi kezdetét ugyancsak pénteken, de az nemcsak szombaton, de még vasárnap is folytatódik. A háromnapos zempléni rendezvény meghívó szerinti programjából szintén csak kiemelünk néhány fellépőt, a „vastagbetűs” nevek közül: 30Y, Analog Balaton, Elefánt, Péterfy Bori, Szabó Balázs Bandája; de szerepel még többek között Hűvösvölgyi Ildikó, Oroszlán Szonja és Szirtes Edina Mókus is.

Szeptember 19-és és 20-án mindenkit vár a 12. Boldvai Aludttej Fesztivál

Forrás: Boldva Községi Önkormányzat

De menjünk most már szépen időrendben előre. A hétvégi program „sztárja” kétségkívül a tavalyelőtt kezdett sorozat folytatásaként idén szeptemberben is megtartandó Miskolci Piknik. A főutcai esemény lényegét illetően – ha valaki még nem látta volna – kicsit hasonlít a havi Régiségvásárokhoz, kicsit az év eleji Kocsonyafesztiválhoz. A Facebook-on itt lehet utánanézni a pontos forgatókönyvnek, a saját honlap pedig ezen a linken található. A helyszínek sora, pénteken 4 órától vasárnap késő estig: villanyrendőri nagyszínpad, a Berzeviczy iskola (Antall József tér), a nemrégiben megnyílt SOHO (a Bazár-tömbben), a Hősök tere, az Erzsébet tér, és általában a belváros, a főutca. A fellépők, szereplők, közreműködők felsorolására itt nem is lenne elég hely – a weboldalon lehet tájékozódni. Csak a legeslegismertebb neveket tudjuk kiemelni: Geszti Péter, Korda György és Balázs Klári, a TNT, Gerendás Péter, a Punnany Massif.