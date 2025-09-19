szeptember 19., péntek

Vilhelmina névnap

21°
+23
+10
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Hétvégi programajánló

1 órája

Amikor a Jaguár „megeszi” az aludtejet, és BMX-re pattannak a bortúrázók – Piknik Time!

Címkék#Borsod-Abaúj Zemplén megye#Utánam Srácok#termelői nap#bmx#programajánló#Factory Aréna#megyei#program#koncert#Ars Sacra Fesztivál

Amit csak tudtunk, összeszedtünk. Szimfonikus zenekar és szaxofon, BMX-bajnokság és avasi séta, Kerekdomb és Aludttej, piac és ipartelep, iskolai ünnepség és filmvetítés: ezek mind szerepelnek a Boon.hu hétvégi programajánlójában. Ja, és a Miskolci Piknik!

Boon.hu

A hétvégi programajánlat tulajdonképpen már csütörtökön elkezdődik-elkezdődött: a cinefestes filmidéző vetítéssorozattal, ami egész jövő szerdáig tart, a fesztiválon sikeres alkotások újrázásával. Mindegyik vetítési napon megnézhető a Jimmy Jaguár, illetve a Fesztiválország című darab, este a Békében és az Urániában.

hétvégi program
A hétvégi programajánló már csütörtökön filmvetítésekkel kezd
Forrás: Facebook / Cinefest

Hétvégi programok vármegyeszerte, de most főleg Miskolcon

A péntek ugyancsak „játszik” ezen a hosszú hétvégén. Például Boldván Aludttej Fesztivál (immár a 12. e nemben) kezdődik szeptember 19-én, már az első napon lesz megnyitó, kiállítás, néptánc, dalárda, valamint Szécsi Viktória és Vizi Viktor zenés műsora este a Monostor téren. A szombati kínálatból pedig hadd emeljük ki ezt az érdekesnek tetsző pontot: „Ovis motoros felvonulás a Zilizi Vasparipásokkal és Cukor Bohóccal”. Tállyán pedig a Kerekdomb Fesztivál veszi kezdetét ugyancsak pénteken, de az nemcsak szombaton, de még vasárnap is folytatódik. A háromnapos zempléni rendezvény meghívó szerinti programjából szintén csak kiemelünk néhány fellépőt, a „vastagbetűs” nevek közül: 30Y, Analog Balaton, Elefánt, Péterfy Bori, Szabó Balázs Bandája; de szerepel még többek között Hűvösvölgyi Ildikó, Oroszlán Szonja és Szirtes Edina Mókus is.

Szeptember 19-és és 20-án mindenkit vár a 12. Boldvai Aludttej Fesztivál
Forrás:  Boldva Községi Önkormányzat

De menjünk most már szépen időrendben előre. A hétvégi program „sztárja” kétségkívül a tavalyelőtt kezdett sorozat folytatásaként idén szeptemberben is megtartandó Miskolci Piknik. A főutcai esemény lényegét illetően – ha valaki még nem látta volna – kicsit hasonlít a havi Régiségvásárokhoz, kicsit az év eleji Kocsonyafesztiválhoz. A Facebook-on itt lehet utánanézni a pontos forgatókönyvnek, a saját honlap pedig ezen a linken található. A helyszínek sora, pénteken 4 órától vasárnap késő estig: villanyrendőri nagyszínpad, a Berzeviczy iskola (Antall József tér), a nemrégiben megnyílt SOHO (a Bazár-tömbben), a Hősök tere, az Erzsébet tér, és általában a belváros, a főutca. A fellépők, szereplők, közreműködők felsorolására itt nem is lenne elég hely – a weboldalon lehet tájékozódni. Csak a legeslegismertebb neveket tudjuk kiemelni: Geszti Péter, Korda György és Balázs Klári, a TNT, Gerendás Péter, a Punnany Massif.

Szeptember 20-án emellett a Sereglés 2025 – A Kárpát-medence népművészetének ünnepe elnevezésű miskolci esemény köszön be, helyszíne a Diósgyőri Népi Kézműves Alkotóház. A meghívó szerint „2017-ben hozta létre a Magyar Kormány a Csoóri Sándor Alapot azzal a céllal, hogy a hazai magyar és nemzetiségi, valamint a Kárpát-medence szerte magyar népművészetekkel foglalkozó közösségeket megerősítse s biztassa a mozgalomban résztvevőket, hogy fejlesszék tovább szakmai munkájukat, erősítsék és őrizzék ősi kultúránkat.” Ennek keretében indítják be most az új brandet: a Sereglést. A szombaton 10 és 17 óra közé tervezett programban lesz kézműves vásár, mesterségbemutatók, kézműves-foglalkozás, fazekasműhely, szakköri foglalkozások (szövő, csipkeverő, gyöngyfűző), molnárkalács-sütés, közösségi játékok, népi játszótér, továbbá: az Esztenás Népzenekar, a Komisz Zenekar, délután 4-től táncház.

Diósgyőrből Krasznokvajdára 11-re átérni nem volna könnyű, de aki szombaton délelőtt épp ott tartózkodik, részt vehet a helyi iskola alapításának 120 évfordulója alkalmából tartandó ünnepségen, „amelyre meghívták a településről elszármazottakat is”.

Délután 4-től, megintcsak a vármegyeszékhelyen, két némileg hasonló esemény párhuzamosan. 

hétvégi program
Borudvar és Utánam, srácok: avasi kötődés mindkét eseménynél
Forrás:  Facebook

Ipartelepen, piacon, koncertteremben

Jöhet a vasárnap! A nap a volt diósgyőri kohászati ipartelep leginkább élő helyszínén indulhat: a Factory Arénában. Méghozzá a BMX kerékpáros sportág országos bajnokságával. Az egész pontosan UCI BMX Freestyle Park OB besorolású verseny 10-től 18-ig tart. (Edzésnapok: péntek és szombat, este.) A meghirdetett kategóriák között van olyan is, hogy „open, teljesen kezdők számára, licenc nem szükséges (have fun); minden induló érem díjazásban részesül”. Részletek a Facebookon.

Várhatóan jóval szélesebb rétegeket szólíthat meg a másik aznapi rendezvény: a hagyományos Miskolci Termelői Piac. A megszokott kínálat mellett egyfajta változással szembe kell nézniük az érdeklődőknek: eltérő a helyszín ez alkalommal! Nem az Erzsébet téren lesz, hanem a Városház téren (annak északi, Palóczi utca felőli részén) lesz az egésznapos vásár.

A nap és a hétvége pedig azzal zárulhat, amivel a napok óta tartó programsorozat a vármegyeszékhelyen: az Ars Sacra fesztivál zárórendezvényével. Ezt szeptember 21-én, vasárnap 17 órai kezdettel tartják a Művészetek Házában (Rákóczi Ferenc u. 5.). „Az egyházi és világi méltóságok összefoglalója az Ars Sacra fesztiválról, melyet nagyszabású koncert követ. A Miskolci Szimfonikus Zenekar műsorában elhangzik többek között Nagy Nándor zeneszerző: Aeterna Caeli Gloria című műve, Selmeczi György: Millenniumi Óda. Vezényel: Nagy Nándor” – olvasható a meghívóban.

hétvégi program
Az Ars Sacra fesztivál zárórendezvénye vasárnap a Mühában
Forrás: ars-sacra.hu

Google NewsA legfrissebb hírekért kövess minket a Boon.hu Google News oldalán is!

 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a boon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu