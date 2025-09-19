1 órája
Amikor a Jaguár „megeszi” az aludtejet, és BMX-re pattannak a bortúrázók – Piknik Time!
Amit csak tudtunk, összeszedtünk. Szimfonikus zenekar és szaxofon, BMX-bajnokság és avasi séta, Kerekdomb és Aludttej, piac és ipartelep, iskolai ünnepség és filmvetítés: ezek mind szerepelnek a Boon.hu hétvégi programajánlójában. Ja, és a Miskolci Piknik!
A hétvégi programajánlat tulajdonképpen már csütörtökön elkezdődik-elkezdődött: a cinefestes filmidéző vetítéssorozattal, ami egész jövő szerdáig tart, a fesztiválon sikeres alkotások újrázásával. Mindegyik vetítési napon megnézhető a Jimmy Jaguár, illetve a Fesztiválország című darab, este a Békében és az Urániában.
Hétvégi programok vármegyeszerte, de most főleg Miskolcon
A péntek ugyancsak „játszik” ezen a hosszú hétvégén. Például Boldván Aludttej Fesztivál (immár a 12. e nemben) kezdődik szeptember 19-én, már az első napon lesz megnyitó, kiállítás, néptánc, dalárda, valamint Szécsi Viktória és Vizi Viktor zenés műsora este a Monostor téren. A szombati kínálatból pedig hadd emeljük ki ezt az érdekesnek tetsző pontot: „Ovis motoros felvonulás a Zilizi Vasparipásokkal és Cukor Bohóccal”. Tállyán pedig a Kerekdomb Fesztivál veszi kezdetét ugyancsak pénteken, de az nemcsak szombaton, de még vasárnap is folytatódik. A háromnapos zempléni rendezvény meghívó szerinti programjából szintén csak kiemelünk néhány fellépőt, a „vastagbetűs” nevek közül: 30Y, Analog Balaton, Elefánt, Péterfy Bori, Szabó Balázs Bandája; de szerepel még többek között Hűvösvölgyi Ildikó, Oroszlán Szonja és Szirtes Edina Mókus is.
De menjünk most már szépen időrendben előre. A hétvégi program „sztárja” kétségkívül a tavalyelőtt kezdett sorozat folytatásaként idén szeptemberben is megtartandó Miskolci Piknik. A főutcai esemény lényegét illetően – ha valaki még nem látta volna – kicsit hasonlít a havi Régiségvásárokhoz, kicsit az év eleji Kocsonyafesztiválhoz. A Facebook-on itt lehet utánanézni a pontos forgatókönyvnek, a saját honlap pedig ezen a linken található. A helyszínek sora, pénteken 4 órától vasárnap késő estig: villanyrendőri nagyszínpad, a Berzeviczy iskola (Antall József tér), a nemrégiben megnyílt SOHO (a Bazár-tömbben), a Hősök tere, az Erzsébet tér, és általában a belváros, a főutca. A fellépők, szereplők, közreműködők felsorolására itt nem is lenne elég hely – a weboldalon lehet tájékozódni. Csak a legeslegismertebb neveket tudjuk kiemelni: Geszti Péter, Korda György és Balázs Klári, a TNT, Gerendás Péter, a Punnany Massif.
Szeptember 20-án emellett a Sereglés 2025 – A Kárpát-medence népművészetének ünnepe elnevezésű miskolci esemény köszön be, helyszíne a Diósgyőri Népi Kézműves Alkotóház. A meghívó szerint „2017-ben hozta létre a Magyar Kormány a Csoóri Sándor Alapot azzal a céllal, hogy a hazai magyar és nemzetiségi, valamint a Kárpát-medence szerte magyar népművészetekkel foglalkozó közösségeket megerősítse s biztassa a mozgalomban résztvevőket, hogy fejlesszék tovább szakmai munkájukat, erősítsék és őrizzék ősi kultúránkat.” Ennek keretében indítják be most az új brandet: a Sereglést. A szombaton 10 és 17 óra közé tervezett programban lesz kézműves vásár, mesterségbemutatók, kézműves-foglalkozás, fazekasműhely, szakköri foglalkozások (szövő, csipkeverő, gyöngyfűző), molnárkalács-sütés, közösségi játékok, népi játszótér, továbbá: az Esztenás Népzenekar, a Komisz Zenekar, délután 4-től táncház.
Diósgyőrből Krasznokvajdára 11-re átérni nem volna könnyű, de aki szombaton délelőtt épp ott tartózkodik, részt vehet a helyi iskola alapításának 120 évfordulója alkalmából tartandó ünnepségen, „amelyre meghívták a településről elszármazottakat is”.
Délután 4-től, megintcsak a vármegyeszékhelyen, két némileg hasonló esemény párhuzamosan.
- Az egyik a Kvaterka Borudvar a VH5 Gardenben, tehát a Városház téren működő vendéglátóhelyen („bükki borok, borsodi sajtok & élő szaxofonzene”, éjfélig).
- A másik az Utánam, srácok városi túra, aminek alcíme: Pincesorok a miskolci Nagyavason. Indulás az Avasalja utcán található Jézus kútjától, a domboldali vezetett séta várható időtartama 2 óra.
Ipartelepen, piacon, koncertteremben
Jöhet a vasárnap! A nap a volt diósgyőri kohászati ipartelep leginkább élő helyszínén indulhat: a Factory Arénában. Méghozzá a BMX kerékpáros sportág országos bajnokságával. Az egész pontosan UCI BMX Freestyle Park OB besorolású verseny 10-től 18-ig tart. (Edzésnapok: péntek és szombat, este.) A meghirdetett kategóriák között van olyan is, hogy „open, teljesen kezdők számára, licenc nem szükséges (have fun); minden induló érem díjazásban részesül”. Részletek a Facebookon.
Várhatóan jóval szélesebb rétegeket szólíthat meg a másik aznapi rendezvény: a hagyományos Miskolci Termelői Piac. A megszokott kínálat mellett egyfajta változással szembe kell nézniük az érdeklődőknek: eltérő a helyszín ez alkalommal! Nem az Erzsébet téren lesz, hanem a Városház téren (annak északi, Palóczi utca felőli részén) lesz az egésznapos vásár.
A nap és a hétvége pedig azzal zárulhat, amivel a napok óta tartó programsorozat a vármegyeszékhelyen: az Ars Sacra fesztivál zárórendezvényével. Ezt szeptember 21-én, vasárnap 17 órai kezdettel tartják a Művészetek Házában (Rákóczi Ferenc u. 5.). „Az egyházi és világi méltóságok összefoglalója az Ars Sacra fesztiválról, melyet nagyszabású koncert követ. A Miskolci Szimfonikus Zenekar műsorában elhangzik többek között Nagy Nándor zeneszerző: Aeterna Caeli Gloria című műve, Selmeczi György: Millenniumi Óda. Vezényel: Nagy Nándor” – olvasható a meghívóban.
