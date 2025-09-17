2 órája
Lakhatási nehézségekkel küzdenek! Segítséget kér a hernádnémeti család - videóval
Albérletben laknak de ki kell költözniük, most vásárolhatnának házat, de annyi tartalékuk nincs. A Hernádnémeti településen élő család segítséget kér.
A hernádnémeti ház, amit segítség nélkül nem tudnak megvásárolni
Fotó: Takács József
Hernádnémeti településen él a 70 éves hernádkaki újságkihordó, Váradi Gyuláné, aki szerkesztőségünket kereste meg szomorú történetével.
A Dózsa György utcán van egy szerény ingatlan, ahol jelenleg albérletben élnek. Négyen laknak egy fedél alatt: az asszony nőtlen fia, lánya és a 16 éves unoka. Az unokáját egy éves korától egyedülálló anyaként a lánya neveli. A tavalyi évben a saját ingatlanukat elárverezték, melynek hátterében családi okok állnak.
Hernádnémeti településen élő családnak ki kell költöznie
Váradi Gyuláné kérdésünkre elmeséli szomorú történetüket:
„A Dózsa György utcán lakunk albérletben, de itt csak év végéig maradhatunk. A tulajdonos vissza akar költözködni, tehát mennünk kell. Tavalyi évben családi okok miatt sajnos elárverezték a házamat, így jelenleg nincs saját otthonunk” – teszi hozzá a hernádnémeti asszony.
Saját ingatlant tudnának vásárolni, de csak segítséggel fog menni
Találtunk egy olyan lehetőséget, egy ingatlant, egy régi parasztházat, ami lakható. Egyelőre meg tudnák itt magunkat húzni. Próbáltam alkudni, hogy kivesszük albérletbe, de el szeretnék adni. Ezt szeretnénk megvenni. Egy családi barát 1,5 millió forintot adott nekünk, de még ehhez kellene plusz pénz, hogy meg tudjuk venni
– vall könnyek között Váradi Gyuláné.
Még több millió forintra van szükség
A családi barát segítségének köszönhetően a vételár egy része tehát megvan, a fent maradó összeg összegyűjtéséhez pedig a hernádnémeti család szeretné kérni a jó szándékú emberek segítségét.
