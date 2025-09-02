szeptember 2., kedd

Meglepő

33 perce

Csak csigákat és kagylókat vizsgálni mentek le a Hernádra – jött a döbbenet, amikor lenéztek a víz aljára

Ritka felfedezésnek örülhetnek a halak rajongói. A Hernád egyik szakaszán olyan különleges halfaj bukkant fel, amelynek jelenléte a szakértőket is meglepte.

Boon.hu
Csak csigákat és kagylókat vizsgálni mentek le a Hernádra – jött a döbbenet, amikor lenéztek a víz aljára

Ritka halfaj került elő a Hernádból

Fotó: Marek K. Misztal

Január 15-én a Magyar Haltani Társaság szakemberei makroszkópikus gerinctelenek vizsgálata közben véletlenül olyan halra lettek figyelmesek, amely igazi ritkaságnak számít hazánk vizeiben - számolt be a Magyar Haltani Társaság felfedezéséről a Pecaverzum. A Hernád Göncruszkához tartozó szakaszán, a Hernádszurdok duzzasztójának alvizében a kavicsos aljzaton tűnt fel egy jellegzetes mintájú példány, amelyről hamar kiderült: a felpillantó küllő egy kifejlett egyedét találták meg. A fokozottan védett, százezer forint eszmei értéket képviselő halat a dokumentálás után azonnal visszaengedték a folyóba.

Ritka halfaj bukkant fel a Hernádban.
A Hernádból előkerült felpillantó küllő 
Fotó: Polyák László

Ritka vendég a Hernádban

A helyszínen dolgozó kutatók, Polyák László és Kovács Zoltán kézi egyelőhálóval fogták be rövid időre a példányt, hogy bizonyító fotókat készíthessenek. A felpillantó küllő mellett a mintavétel során egy másik ritka halfaj, a homoki küllő is előkerült. A szakemberek kiemelték, hogy a Hernádban a felpillantó küllő előfordulásáról csak nagyon ritkán érkeznek új adatok. Az utolsó publikált megfigyelés közel tíz évvel ezelőtt történt, így a mostani lelet különösen értékes információval szolgál a magyar halfajok állományáról.

Gazdag, de veszélyeztetett fauna

A magyar halfauna több mint 90 fajt számlál, közülük 37 áll természetvédelmi oltalom alatt védett vagy fokozottan védett státuszban. Emellett három faj  -a kecsege, a vágódurbincs és a széles kárász  - ugyan nem védett, ám tilos őket kifogni, a horgászoknak minden esetben vissza kell engedniük a vízbe. A hazai vizekben élő, de nem fogható 40 halfajról bővebben a Pecaverzum összeállításban olvashatnak.

