Csak pár centi, de 100 ezer forintot ér – ők is alig hitték, mit szednek ki a borsodi folyóból

Hihetetlen, hogy Borsodban ez is van!

Több édesvízi medúza bukkant fel a Hejőkeresztúri Debreceni-tó mélyén. A Neptun Búvár Klub és Mentőcsapat búvárai fedezték fel, hogy jelentős számban jelentek meg az apró, ám annál látványosabb édesvízi medúzák (Craspedacusta sowerbii). A klub tagjai arról számoltak be portálunknak, hogy több tucatnyi példányt figyeltek meg a tóban. A látótávolság ugyan nem volt tökéletes, de a víz 22 °C-os hőmérséklete ideális körülményeket biztosított a megfigyeléshez. Hogy mit mondott a búvárklub egyik oktatója, arról itt olvashat bővebben.