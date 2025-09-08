1 órája
Csak pár centi, de 100 ezer forintot ér – ők is alig hitték, mit szednek ki a borsodi folyóból
Ritka felfedezések erdőkben, folyókban, tavakban. A Hernád egyik szakaszán bukkant fel az egyik csoda, amelynek jelenléte a szakértőket is meglepte.
Január 15-én a Magyar Haltani Társaság szakemberei makroszkópikus gerinctelenek vizsgálata közben véletlenül olyan halra lettek figyelmesek, amely igazi ritkaságnak számít hazánk vizeiben – számolt be a Magyar Haltani Társaság felfedezéséről a Pecaverzum. A Hernád Göncruszkához tartozó szakaszán, a Hernádszurdok duzzasztójának alvizében a kavicsos aljzaton tűnt fel egy jellegzetes mintájú példány, amelyről hamar kiderült milyen egyed. Ha kíváncsi rá, kattintson korábbi cikkünkre a témában.
Csak csigákat és kagylókat vizsgálni mentek le a Hernádra – jött a döbbenet, amikor lenéztek a víz aljára
A Hernád folyótól távolodva, a Bükk is okozott meglepetést!
A Gombászok – Mushrooms, Fungi Facebook csoportban tették közzé azt a posztot, amely egy, a Bükk-hegységben talált hatalmas gombáról számol be. A posztoló azt írja, a gomba 3,5 kilogramm. Ez azért nem semmi! A bejegyzésre rengetegen reagáltak, kb. 18 ezer emoji érkezett a posztra. Ha látni szeretné, kattintson írásunkra.
Láttál már ekkora gombát? Most hatalmasat találtak a Bükk-hegységben
Hihetetlen, hogy Borsodban ez is van!
Több édesvízi medúza bukkant fel a Hejőkeresztúri Debreceni-tó mélyén. A Neptun Búvár Klub és Mentőcsapat búvárai fedezték fel, hogy jelentős számban jelentek meg az apró, ám annál látványosabb édesvízi medúzák (Craspedacusta sowerbii). A klub tagjai arról számoltak be portálunknak, hogy több tucatnyi példányt figyeltek meg a tóban. A látótávolság ugyan nem volt tökéletes, de a víz 22 °C-os hőmérséklete ideális körülményeket biztosított a megfigyeléshez. Hogy mit mondott a búvárklub egyik oktatója, arról itt olvashat bővebben.
Búvárok merültek a borsodi bányató mélyére, de amilyen élőlényre ott bukkantak, arra ők sem voltak felkészülve - fotók, videó!
Medúza nincs a menün, de még lehet a jövőben
Miskolc az utóbbi években nemcsak kulturális és turisztikai szempontból fejlődött hatalmasat, hanem gasztronómiai központtá is vált Észak-Magyarországon. Ha a legjobb miskolci éttermeket keresed 2025-ben, összeállítottunk egy TOP 5-ös listát, ami
- Google-vélemények,
- TripAdvisor-értékelések,
- DiningCity ajánlások és
- helyi gasztrotrendek alapján készült.
A korábbi cikkünk részletezi Miskolc öt legjobb éttermét.
Miskolc 5 legjobb étterme 2025-ben – a 3. hely meglep téged is!
Ez is csoda, csak kicsit másképp
A Lázbérci-víztározó Észak-Magyarország egyik legnagyobb mesterséges tava, amelyet az Upponyi-hegységben, a Bán-patak völgyének felduzzasztásával hoztak létre 1967 és 1970 között. Most azonban megdöbbentő látvány fogadja a Lázbérci tájvédelmi körzetre kirándulókat. A Lázbérci-víztározó így talán még sosem nézett ki! Kattintson a cikkre a fotókért.
A Lázbérci-víztározóhoz készült hétvégén? Ne tegye!
Ezt tippeli a mesterséges intelligencia a magyar válogatott meccseire
Szombaton Írország vendégeként játszott, kedden pedig a Puskás Arénában Portugália ellen lép pályára Marco Rossi együttese. Megkérdeztük a mesterséges intelligenciát, hogyan látja a magyar válogatott közelgő mérkőzéseit, és érdekes prognózist kaptunk.
A vásár, ami ünnep is
A 14 éve létező, Miskolcon tartott vármegyei rendezvényt kilencedik alkalommal rendezték. Csütörtökön reggeltől kora estig tartott a Szent István térnél a Közfoglalkoztatási Vásár, amire a vármegye minden szegletéből érkeztek kiállítók, árusok a megyeszékhelyre, a Szent István téren és a Városház téren tartott egész napos rendezvényre. Fotóriporterünk a helyszínen járt, nézze meg a cikket és a képgalériát.
A közfoglalkoztatás jövőképet ad, és ezt meg is mutatják - fotók, videó
Eltűnt, meglett
Szombaton osztották meg a felhívást, hogy nyoma veszett egy szuhakállói férfinak. Nagy erőkkel keresték a mentőcsapatok, és a polgárőrök, végül nyomára akadtak az eltűnt férfinak. A különös eset részleteiről itt írtunk bővebben.
Megtalálták a szombaton eltűnt borsodi férfit, de nem úgy, ahogy gondolná!
Sorra dőlnek meg a borsodi rekordok
Augusztus 25-én Zabar és Lénárddaróc állomásainkon 1,7 fok volt a napi minimumhőmérséklet, ami a 2025-ös nyár legalacsonyabb mért hőmérséklete az állomáshálózatunkban - számolt be róla a Hungaromet. További részleteket korábbi írásunkban közöltünk.
Ennél nincs lejjebb: bejárja az országot, ami a borsodi településen történt
Ebben is Borsod áll az élen
Hogyan lehetséges, hogy ugyanaz a megye vezeti a leggazdagabb és a legszegényebb falvak listáját is? A borsodi települések most mindenkit megleptek: milliós jövedelmek és mélyszegénység kéz a kézben. Íme a teljes rangsor!
Nem mese, ez a két borsodi község a leggazdagabb Magyarországon - képekkel, videóval