Továbbra is terjed a vírus, kitálalt az ongai polgármester
Egyre több kérdés és bizonytalanság merült fel a lakosság körében. A polgármester most minden eddiginél egyértelműbben reagált a kialakult helyzetre.
Dr. Trizsi Zalán Onga Város polgármestere
Az elmúlt napokban komoly aggodalmat keltett a közösségi médiában, hogy a településen több hepatitis A-fertőzést is azonosítottak. A hírekre reagálva a város polgármestere hangsúlyozta: nincs járvány, és nincs ok pánikra, de a higiénés szabályok betartása továbbra is kulcsfontosságú.
„Újra csak azt tudom mondani, hogy továbbra sincs járvány, és nincs ok a pánikra. A hepatitis A veszélyessége nagyon csekély, legtöbbször tünetmentes, közel sem összehasonlítható a nemrégiben lezajló Covid19 járvánnyal”
– írta Facebook posztjában a polgármester.
Mint fogalmazott, sajnálatos, hogy a megelőző javaslatok ellenére sem sikerült teljesen kordában tartani a vírus terjedését.
Ez egy közös kudarc, mindannyiunk kudarca.
Kitért a kritikákra
A településvezető kitért a lakossági kritikákra is. Leírta posztjában: érti a felháborodást, hiszen mindenki félti családját és önmagát, ugyanakkor több felvetés téves információkon alapul.
Számos javaslat olyan intézkedést kér rajtunk számon, ami nem az önkormányzat hatásköre. Az óvodák és iskolák bezárásáról kizárólag a népegészségügyi szakigazgatási szerv dönthet, és eddig semmilyen indokot nem láttak erre.
Számos intézkedéseket hozott az önkormányzat
A polgármester arra is rámutatott posztjában, hogy az önkormányzat számos intézkedést hozott a helyzet kezelése érdekében: fertőtlenítőket helyeztek ki, tájékoztatták a lakosságot és az intézményeket, több rendezvényt lemondtak, és folyamatos kapcsolatban vannak a hatóságokkal.
Nincs olyan megoldás, ami egyik napról a másikra megszüntetné a vírust. Amit tehetünk, az az, hogy együttműködünk, betartjuk a higiénés szabályokat, és támogatjuk egymást
– fogalmazott bejegyzésében az ongai polgármester.
Aki szeretné, de nem engedheti meg magának az oltást, kérhet támogatást a Polgármesteri Hivataltól, hogy a Pénzügyi és Szociális Bizottság – lehetőségeihez mérten – segítséget nyújtson.
Ne egymás ellen fordítsuk az energiáinkat, hanem a megelőzésre! Csak együtt tudunk hatékonyan fellépni a vírus ellen!
– zárta gondolatait a település polgármestere.
