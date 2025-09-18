Továbbra is terjed a vírus, kitálalt az ongai polgármester

Az elmúlt napokban komoly aggodalmat keltett a közösségi médiában, hogy a településen több hepatitis A-fertőzést is azonosítottak. A hírekre reagálva a város polgármestere hangsúlyozta: nincs járvány, és nincs ok pánikra, de a higiénés szabályok betartása továbbra is kulcsfontosságú.

„Újra csak azt tudom mondani, hogy továbbra sincs járvány, és nincs ok a pánikra. A hepatitis A veszélyessége nagyon csekély, legtöbbször tünetmentes, közel sem összehasonlítható a nemrégiben lezajló Covid19 járvánnyal”

– írta Facebook posztjában a polgármester.

Mint fogalmazott, sajnálatos, hogy a megelőző javaslatok ellenére sem sikerült teljesen kordában tartani a vírus terjedését.

Ez egy közös kudarc, mindannyiunk kudarca.

Kitért a kritikákra

A településvezető kitért a lakossági kritikákra is. Leírta posztjában: érti a felháborodást, hiszen mindenki félti családját és önmagát, ugyanakkor több felvetés téves információkon alapul.

Számos javaslat olyan intézkedést kér rajtunk számon, ami nem az önkormányzat hatásköre. Az óvodák és iskolák bezárásáról kizárólag a népegészségügyi szakigazgatási szerv dönthet, és eddig semmilyen indokot nem láttak erre.

Számos intézkedéseket hozott az önkormányzat

A polgármester arra is rámutatott posztjában, hogy az önkormányzat számos intézkedést hozott a helyzet kezelése érdekében: fertőtlenítőket helyeztek ki, tájékoztatták a lakosságot és az intézményeket, több rendezvényt lemondtak, és folyamatos kapcsolatban vannak a hatóságokkal.

Nincs olyan megoldás, ami egyik napról a másikra megszüntetné a vírust. Amit tehetünk, az az, hogy együttműködünk, betartjuk a higiénés szabályokat, és támogatjuk egymást

– fogalmazott bejegyzésében az ongai polgármester.

Aki szeretné, de nem engedheti meg magának az oltást, kérhet támogatást a Polgármesteri Hivataltól, hogy a Pénzügyi és Szociális Bizottság – lehetőségeihez mérten – segítséget nyújtson.

Ne egymás ellen fordítsuk az energiáinkat, hanem a megelőzésre! Csak együtt tudunk hatékonyan fellépni a vírus ellen!

– zárta gondolatait a település polgármestere.