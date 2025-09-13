Drámaian terjed a hepatitis A Borsodban: bezártak egy óvodát, százakat oltanak

Egy borsodi kisvárosban, Ongán július végén ütötte fel a fejét a fertőző sárgaság. A városnapi rendezvény is elmaradt, majd augusztus végén úgy tűnt, csökkent a betegek száma. Szeptember közepére azonban drámai fordulat következett be, a hepatitis A megbetegedések száma közel ötszörösére ugrott.

Közel ötszörösére nőtt a hepatitis A betegek száma Borsodban

Forrás: Shutterstock/illusztráció

Hogyan előzhetjük meg a hepatitis A fertőzést?

