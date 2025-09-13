szeptember 13., szombat

Drámai fordulat

1 órája

Drámaian terjed a hepatitis A Borsodban: bezártak egy óvodát, százakat oltanak

Szeptember közepére közel ötszörösére emelkedett a megbetegedések aránya. Egyre súlyosabb értékben nő a hepatitis A fertőzöttek száma Borsodban.

Boon.hu

Egy borsodi kisvárosban, Ongán július végén ütötte fel a fejét a fertőző sárgaság. A városnapi rendezvény is elmaradt, majd augusztus végén úgy tűnt, csökkent a betegek száma. Szeptember közepére azonban drámai fordulat következett be, a hepatitis A megbetegedések száma közel ötszörösére ugrott.

hepatitis a, borsod
Közel ötszörösére nőtt a hepatitis A betegek száma Borsodban
Forrás:  Shutterstock/illusztráció

Hogyan előzhetjük meg a hepatitis A fertőzést?

Arról, hogy milyen lépéseket tehetünk azért, hogy megelőzzük a járványt, alábbi cikkünkben olvashatnak.

Kidobott ékszerteknősök otthona a Szinva?

Egyre több helyen bukkan fel a hazai vizekben az ékszerteknős, ami nem jó hír. Idegenhonos, invazív fajról van ugyanis szó és megjelenésükkel, szaporodásukkal teljesen kiszorítják élőhelyükről az egyetlen őshonos fajukat, a mocsári teknőst. Lehoczky Krisztián, a Mályi Madármentő Állomás vezetője beszélt az aggasztó tendenciáról, ami nem csak a Szinva patakban figyelhető meg.

Olyat fotóztak Borsodban, hogy a National Geographicban lenne a helye

Szikszó határában fotóztak le egy kis vöröst, nem is akárhogyan! A fotót megnézheti alábbi cikkünkben.

Nem fog unatkozni!

Nem tudja mit csináljon vasárnap? Összegyűjtöttük a legjobb borsodi programokat, hogy önnek csak válogatni kelljen!

