Tombol a fertőző sárgaság egy borsodi városban, bezártak egy óvodát!

Egy borsodi kisvárosban, Ongán július végén ütötte fel a fejét a fertőző sárgaság. A városnapi rendezvény is elmaradt, majd augusztus végén úgy tűnt, csökkent a betegek száma. Szeptember közepére azonban drámai fordulat következett be, a hepatitis A megbetegedések száma közel ötszörösére ugrott.

Dr. Trizsi Zalán, Onga polgármestere friss közleményben tájékoztatta a lakosságot a Hepatitis A terjedéséről

Hepatitis A: újra terjed a fertőző betegség

Onga polgármestere, dr. Trizsi Zalán friss közleményben tájékoztatta a lakosságot. A közlemény szerint a hepatitis A eseteinek száma a korábbihoz képest ötszörösére nőtt. Onga településen már közel 30 igazolt fertőzöttet tartanak nyilván, és több száz embert oltottak be kontaktszemélyként.

A Bársonyos Óvoda és Bölcsőde Hunyadi úti telephelyén mind az öt csoport érintett, a gyermekek és dolgozók 30 napig nem léphetnek be az intézménybe.

A Görgey Artúr Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola diákjai között is van fertőzött.

Fokozott oltási kampány indult

Az új tanév és az óvodai nevelési év kezdete miatt a szakemberek szerint további esetszám-emelkedés várható. Ugyanakkor egyre többen kérik önkéntesen a hepatitis A elleni védőoltást, így a településen folyamatosan nő az oltottak száma. A városvezetés a megelőzés érdekében ideiglenesen nem támogatja a tömegrendezvények, bálok és közös étkezésekkel járó események megtartását.

Így védekezhetünk a hepatitis A ellen

A hepatitis A szennyezett kéz, étel vagy széklet útján terjed, ezért a legfontosabb védekezés az alapvető higiéniai szabályok betartása.

A megelőzés kulcsfontosságú a fertőzés terjedésének megakadályozása érdekében.

Alapos kézmosás szappannal, különösen ételkészítés, étkezés és WC-használat előtt.

Zöldségek és gyümölcsök gondos megmosása fogyasztás előtt.

Közvetlen kontaktus kerülése a fertőzöttekkel.

Gyermekek tisztaságának fokozott ellenőrzése: kézmosás, játékok tisztán tartása.

Fokozott odafigyelés közösségekben (iskolák, óvodák, bölcsődék).

A hepatits A tünetei közé tartozhat fáradtság, gyengeség, hányinger, hasi fájdalom, láz, sötét színű vizelet, valamint a bőr és a szemfehérje besárgulása.