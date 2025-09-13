3 órája
Tombol a fertőző sárgaság egy borsodi városban, bezártak egy óvodát!
Félelmetes ütemben terjed a fertőző sárgaság egy borsodi kisvárosban. Sokszorosára nőtt a Hepatitis A megbetegedések száma.
Ötszörösére nőtt a pozitív vizsgálat-eredmények száma
Fotó: Korponai Tamás
Egy borsodi kisvárosban, Ongán július végén ütötte fel a fejét a fertőző sárgaság. A városnapi rendezvény is elmaradt, majd augusztus végén úgy tűnt, csökkent a betegek száma. Szeptember közepére azonban drámai fordulat következett be, a hepatitis A megbetegedések száma közel ötszörösére ugrott.
Hepatitis A: újra terjed a fertőző betegség
Onga polgármestere, dr. Trizsi Zalán friss közleményben tájékoztatta a lakosságot. A közlemény szerint a hepatitis A eseteinek száma a korábbihoz képest ötszörösére nőtt. Onga településen már közel 30 igazolt fertőzöttet tartanak nyilván, és több száz embert oltottak be kontaktszemélyként.
A Bársonyos Óvoda és Bölcsőde Hunyadi úti telephelyén mind az öt csoport érintett, a gyermekek és dolgozók 30 napig nem léphetnek be az intézménybe.
A Görgey Artúr Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola diákjai között is van fertőzött.
Fokozott oltási kampány indult
Az új tanév és az óvodai nevelési év kezdete miatt a szakemberek szerint további esetszám-emelkedés várható. Ugyanakkor egyre többen kérik önkéntesen a hepatitis A elleni védőoltást, így a településen folyamatosan nő az oltottak száma. A városvezetés a megelőzés érdekében ideiglenesen nem támogatja a tömegrendezvények, bálok és közös étkezésekkel járó események megtartását.
Így védekezhetünk a hepatitis A ellen
A hepatitis A szennyezett kéz, étel vagy széklet útján terjed, ezért a legfontosabb védekezés az alapvető higiéniai szabályok betartása.
- A megelőzés kulcsfontosságú a fertőzés terjedésének megakadályozása érdekében.
- Alapos kézmosás szappannal, különösen ételkészítés, étkezés és WC-használat előtt.
- Zöldségek és gyümölcsök gondos megmosása fogyasztás előtt.
- Közvetlen kontaktus kerülése a fertőzöttekkel.
- Gyermekek tisztaságának fokozott ellenőrzése: kézmosás, játékok tisztán tartása.
- Fokozott odafigyelés közösségekben (iskolák, óvodák, bölcsődék).
A hepatits A tünetei közé tartozhat fáradtság, gyengeség, hányinger, hasi fájdalom, láz, sötét színű vizelet, valamint a bőr és a szemfehérje besárgulása.
Aki ilyen tüneteket észlel magán vagy hozzátartozóján, annak haladéktalanul háziorvoshoz kell fordulnia. A védőoltás receptre felírható, gyógyszertárban kapható és a háziorvos be is adhatja.
