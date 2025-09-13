1 órája
Drámaian terjed a hepatitis A Borsodban: bezártak egy óvodát, százakat oltanak
Szeptember közepére közel ötszörösére emelkedett a megbetegedések aránya. Egyre súlyosabb értékben nő a hepatitis A fertőzöttek száma Borsodban.
Egy borsodi kisvárosban, Ongán július végén ütötte fel a fejét a fertőző sárgaság. A városnapi rendezvény is elmaradt, majd augusztus végén úgy tűnt, csökkent a betegek száma. Szeptember közepére azonban drámai fordulat következett be, a hepatitis A megbetegedések száma közel ötszörösére ugrott.
Egyre több helyen bukkan fel a hazai vizekben az ékszerteknős, ami nem jó hír. Idegenhonos, invazív fajról van ugyanis szó és megjelenésükkel, szaporodásukkal teljesen kiszorítják élőhelyükről az egyetlen őshonos fajukat, a mocsári teknőst. Lehoczky Krisztián, a Mályi Madármentő Állomás vezetője beszélt az aggasztó tendenciáról, ami nem csak a Szinva patakban figyelhető meg.
