Helyreállt a melegvíz-szolgáltatás a miskolci utcákban

A Mihő Miskolci Hőszolgáltató Kft. munkatársai a megadott határidő lejárta előtt elvégezték a Király utca 4-6. szám alatti hőközpont rekonstrukciós munkálatait, ennek köszönhetően ismét zavartalanul működik a melegvíz-szolgáltatás az érintett épületekben: Király u. 4–6., 8–14., 16–18., 20–22., 24–26., Vörösmarty u. 31–33.

A Mihő Kft. köszöni minden érintett türelmét és megértését. Mint fogalmazmak: "Célunk, hogy a fejlesztések révén hosszú távon is biztonságosabb, korszerűbb és megbízhatóbb szolgáltatást nyújthassunk ügyfeleinknek."