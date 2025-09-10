szeptember 10., szerda

Jó hír!

44 perce

Helyreállt a melegvíz-szolgáltatás a miskolci utcákban

A Miskolci Hőszolgáltató Kft. határidő előtt befejezte egy hőközpont rekonstrukciós munkálatait. A Mihő újraindította a melegvízellátást.

A Mihő újtaindíotta a melegvízszolgálatatást

Fotó: Mihő

A Mihő Miskolci Hőszolgáltató Kft. munkatársai a megadott határidő lejárta előtt elvégezték a  Király utca 4-6. szám alatti hőközpont rekonstrukciós munkálatait, ennek köszönhetően ismét zavartalanul működik a melegvíz-szolgáltatás az érintett épületekben: Király u. 4–6., 8–14., 16–18., 20–22., 24–26., Vörösmarty u. 31–33. 

A Mihő Kft. köszöni minden érintett türelmét és megértését. Mint fogalmazmak: "Célunk, hogy a fejlesztések révén hosszú távon is biztonságosabb, korszerűbb és megbízhatóbb szolgáltatást nyújthassunk ügyfeleinknek."

 

