Erre senki sem számított! Egy hatalmas állat okozott riadalmat Miskolcon

Lillafüred egyik ékköve a Hámori-tó a múltban volt már lecsapolva is. Ennek mint megtudtuk, fontos oka volt, hiszen 1951-ben a tavon új fenékzúgók beépítése és gátjavítás történt. Erről bővebben a cikkünkben olvashat.

A legfrissebb hírekért kövess minket a Boon.hu Google News oldalán is!

Az a tó ahol a sztárpárunk kalandozott koránt sincs ugyanebben a helyzetben, ha mégis így lenne 1600 tó közül biztos akadna egy amin csónakázni lehet. Muskoka térségében kalandoztak ugyanis, ami egy regionális önkormányzat Közép-Ontarióban, Kanadában. Nyugaton a Georgian-öböltől délen a Couchiching-tó északi csúcsáig, keleten pedig az Algonquin Tartományi Park nyugati határáig terjed.

A bűnözők sem tétlenkedtek a hetekben hiszen egy mezőcsáti nő szeptember 13-án egy olyan sms-t kapott, amelyet egy küldemények kézbesítésével foglalkozó cég nevében küldtek neki. A Tiszaújvárosi Rendőrkapitányság csalás bűntett gyanúja miatt folytat eljárást ismeretlen tettes ellen.

A megyénkbeli horgászéletben nem ritka, hogy az a pecázó, akit elkapnak a halőrök valamilyen szabálytalanság miatt, hiába büntetik meg – legközelebb már megint ott lógatja a botot. Tehát akadnak visszaeső bűnösök a tavak-folyók mentén.

Pozitív hírekben sem volt hiány az elmúlt héten. 2025 elején már arról számolhattunk be, hogy a bevásárlóközpont építkezése elkezdődött. Az építmény azóta kinőtt a földből, hétről hétre, hónapról hónapra egyre pofásabbá válik. Mutatjuk.