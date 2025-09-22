szeptember 22., hétfő

Veszélyes lehet

4 órája

Erre senki sem számított! Egy hatalmas állat okozott riadalmat Miskolcon

A medve csak a mesékben aranyos, a való életben az egyik legveszélyesebb vadállat. A napokban többen megerősítették, hogy egy hatalmas állat kószált Miskolcon és környékén.

Boon.hu
Nyomok a Taksony utca mentén

Nyomok a Taksony utca mentén

Fotó: Vajda János

A hatalmas állat megjelenését szeptember közepétől többen is megerősítették.

hatalmas állat
A Taksony utcában is feltűnt a hatalmas állat
Fotó: Vajda János

A medveészlelés olyan helyeken is előfordult Miskolcon, ahol akár gyerekek is közlekedhetnek. Sőt, nemrégiben az Avastető játszóterén is találtak erre utaló jeleket.

A hatalmas állat a gyerekekre is veszélyt jelenthet

Az egyik legmegrázóbb eset szeptember 14-én este 10 órakor történt. Furcsa hangokra lettek figyelmesek a perecesi Taksony utca lakói. Elmondásuk szerint a hang olyan volt, mint egy motor morajlása, de hamar rájöttek, hogy nem az. Ami a félelmetes, hogy a szemtanúk állítása szerint az állat nem egy „gyerekmedve” volt, hanem egy hatalmas szörnyeteg.

Lillafüred egyik ékköve a Hámori-tó a múltban volt már lecsapolva is. Ennek mint megtudtuk, fontos oka volt, hiszen 1951-ben a tavon új fenékzúgók beépítése és gátjavítás történt. Erről bővebben a cikkünkben olvashat.

Az a ahol a sztárpárunk kalandozott koránt sincs ugyanebben a helyzetben, ha mégis így lenne 1600 tó közül biztos akadna egy amin csónakázni lehet. Muskoka térségében kalandoztak ugyanis, ami egy regionális önkormányzat Közép-Ontarióban, Kanadában. Nyugaton a Georgian-öböltől délen a Couchiching-tó északi csúcsáig, keleten pedig az Algonquin Tartományi Park nyugati határáig terjed.

A bűnözők sem tétlenkedtek a hetekben hiszen egy mezőcsáti nő szeptember 13-án egy olyan sms-t kapott, amelyet egy küldemények kézbesítésével foglalkozó cég nevében küldtek neki. A Tiszaújvárosi Rendőrkapitányság csalás bűntett gyanúja miatt folytat eljárást ismeretlen tettes ellen.

A megyénkbeli horgászéletben nem ritka, hogy az a pecázó, akit elkapnak a halőrök valamilyen szabálytalanság miatt, hiába büntetik meg – legközelebb már megint ott lógatja a botot. Tehát akadnak visszaeső bűnösök a tavak-folyók mentén.

Pozitív hírekben sem volt hiány az elmúlt héten. 2025 elején már arról számolhattunk be, hogy a bevásárlóközpont építkezése elkezdődött. Az építmény azóta kinőtt a földből, hétről hétre, hónapról hónapra egyre pofásabbá válik. Mutatjuk.

Miskolc egyik kanálisában ritka és különleges növényre bukkantak: a gímnyelvű fodorka (Asplenium scolopendrium) telepedett meg a nedves kanálisban. A fényes, hosszúkás leveleiről könnyen felismerhető páfrány hazánkban védett növény, amely leginkább árnyas, páradús élőhelyeket kedvel.

Megváltozott a miskolci türelmi zóna helye is. A hagyományos miskolci türelmi zóna ugyanis a Szinva utcában, a Fonoda utca és a Tiszai pályaudvar közötti részen működött, mégpedig az utca páratlan oldalán, ahol van autósforgalom. Az új helyi jogszabály a miskolci türelmi zóna területét a Szinva-patak másik oldalára, a páros oldalra helyezte át, a Szinva utca 2. számtól a Fonoda utcai Szinva-hídig.

Egy szomorú hír is jutott a múlt hétre ugyanis Bíró Károly, az ÓSZC Deák Ferenc Technikum és Szakképző Iskola nyugalmazott igazgatója, életének 76. évében elhunyt. Az iskola Facebook oldalán közölte a sajnálatos hírt, ahol is búcsúznak tőle egykori kollégái és diákjai. A szeretett iskolaigazgató több évtizeden keresztül irányította az intézményt.

