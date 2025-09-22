4 órája
Erre senki sem számított! Egy hatalmas állat okozott riadalmat Miskolcon
A medve csak a mesékben aranyos, a való életben az egyik legveszélyesebb vadállat. A napokban többen megerősítették, hogy egy hatalmas állat kószált Miskolcon és környékén.
Nyomok a Taksony utca mentén
Fotó: Vajda János
A hatalmas állat megjelenését szeptember közepétől többen is megerősítették.
A medveészlelés olyan helyeken is előfordult Miskolcon, ahol akár gyerekek is közlekedhetnek. Sőt, nemrégiben az Avastető játszóterén is találtak erre utaló jeleket.
A hatalmas állat a gyerekekre is veszélyt jelenthet
Nem szabad kiengedni a gyerekeket! - Újra medve kószál és úgy tűnik, megszerette Miskolc egyik városrészét
Az egyik legmegrázóbb eset szeptember 14-én este 10 órakor történt. Furcsa hangokra lettek figyelmesek a perecesi Taksony utca lakói. Elmondásuk szerint a hang olyan volt, mint egy motor morajlása, de hamar rájöttek, hogy nem az. Ami a félelmetes, hogy a szemtanúk állítása szerint az állat nem egy „gyerekmedve” volt, hanem egy hatalmas szörnyeteg.
„Helyezzék biztonságba a gyerekeket, kutyákat!” – már az utcára sem mernek kimenni a medve miatt Miskolcon - fotókkal, videóval!
