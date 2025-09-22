szeptember 23., kedd

Helyi közélet

2 órája

Jobb, ha nyitott szemmel jár Borsodban, mert hatalmas élőlényekre bukkanhat

Vármegyénkben zajlanak az események. Olykor hatalmas állat vagy gombák bukkan fel , de van akit a borsodi Bermuda-háromszög rejtélye foglalkoztat.

Boon.hu
Jobb, ha nyitott szemmel jár Borsodban, mert hatalmas élőlényekre bukkanhat

Ki látott már ilyet?

A napokban többen megerősítették, hogy egy hatalmas állat kószált Miskolcon és környékén. 

hatalmas
Medve lehet a hatalmas állat? 
Forrás: WWF Hungary facebook

Több helyen is felbukkant a veszélyes állat, akinek a morgására Perecesen figyeltek fel.

Hatalmas élőlények Borsodban 

Nemcsak az állat volt hatalmas, hanem azok a gombák is amelyekre Borsodban bukkantak. Az elmúlt napokban többször is találtak már vármegyénkben hatalmas gombákat, de ezekre még a tapasztalt gombászok szeme is kikerekedett.

Szerencsére azt a hejőkeresztúri idős férfit is megtalálták, aki szombaton tűnt el. Kimerült állapotban, de épségben talált rá az egyik helybeli lakos. A mentőcsapat terepjárójával szállította az idős bácsit addig a pontig, ahol átadta a mentőknek.

Végül bemutatjuk a borsodi Bermuda-háromszög rejtélyét. Vajon miért nevezik így a megyei zsaruk a kérdéses útszakaszt, illetve csomópontot – erre kerestük és találtuk meg a választ.

 

