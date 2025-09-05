szeptember 5., péntek

Nem semmi!

36 perce

Gondolnád? Egy kisbusz Borsod legdrágább használt autója, de nem hétköznapi, az már biztos! 

Utánajártunk, hogy neked ne kelljen. Megtaláltuk Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye legdrágább használt autóját.

Boon.hu
Mutatjuk a legdrágább használt autót Borsodban

Forrás: MW

A hasznaltauto.hu segítségével felkutattuk a legdrágább eladó használt autókat Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyében. Ha valaki Ferrarira számít, az csalódni fog, ugyanis közel sincs a valósághoz. Nagy a különbség ugyanakkor a legdrágább és a legolcsóbb kocsi között, ezt is mutatjuk.

Megnéztük a használt autó hirdetéseket.
Megtaláltuk a legdrágább és a legolcsóbb használt autót Borsodban (A kép illusztráció)
Forrás: MW

Lássuk a legdrágább használt autót a vármegyében

Elsőre talán azt gondolnánk, amikor a legdrágább használt autót keressük, hogy az egy luxus vagy sport autó lesz, mint például egy Lamborghini vagy Porsche.

Ha meglepő, ha nem, Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyében jelenleg a legdrágább egy Mercedes-Benz EQV300 és a vételára 28 990 000 forint.

A Mercedes-Benz EQV a cég V osztályos kisbuszainak tisztán ekektromos meghajtású változata.

Ebben a 2024-es évjáratú használt járgányban 9900 kilométer van, kitűnő állapotban kínálják 1030 literes csomagterével.

Borsod legdrágább használt autója
Forrás: hasznaltauto.hu

A második legdrágább

A második helyen is egy luxus Mercedes áll. Ez egy Mercedes-Benz GLC-Osztály GLC 220 d, amit nem kevesebb mint 24 990 000 forintért kínálnak eladásra. Ez egy prémiumkategóriás modell, amiben tökéletesen vegyül az elegancia és a dinamizmus. A 2024-es évjáratú városi terepjárót 7500 megtett kilométerrel hirdetik.

A második legdrágább használt autó jelenleg
Forrás: hasznaltauto.hu

Óriási különbség

Ami egy kicsit szomorú, hogy 100 ezer forint alatt már nemigen találni használt autót.

Mégis sikerült, 100 ezer alatt pontosan egy ezressel. Egy 1990-es évjáratú Renault R 5 1.4 TR Primát kínálnak 99000 forintért 152540 kilométerrel a kerekeiben. Jó kis kocsi ez, habár a Renault modellek elektronikáját sokan szidják, ezeknél a régebbi típusoknál még alig van, ami meghibásodhat. Ezzel szemben azért meg kell említeni, hogy a Renault már a 90-es években gyártott autóit is elég jól felszerelte kényelmi funkciókkal, mint az elektromos ablakok és állítható tükrök, ami korához képest elképesztő.

Borsod legolcsóbb használt autója
Forrás: hasznaltauto.hu

 

