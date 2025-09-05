4 órája
Gondolnád? Egy kisbusz Borsod legdrágább használt autója, de nem hétköznapi, az már biztos!
Utánajártunk, hogy neked ne kelljen. Megtaláltuk Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye legdrágább használt autóját.
Mutatjuk a legdrágább használt autót Borsodban
Forrás: MW
A hasznaltauto.hu segítségével felkutattuk a legdrágább eladó használt autókat Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyében. Ha valaki Ferrarira számít, az csalódni fog, ugyanis közel sincs a valósághoz. Nagy a különbség ugyanakkor a legdrágább és a legolcsóbb kocsi között, ezt is mutatjuk.
Sokkot kapsz, ha meglátod – ennyivel kerül többe a villanyautó javítása a benzinesénél
Lássuk a legdrágább használt autót a vármegyében
Elsőre talán azt gondolnánk, amikor a legdrágább használt autót keressük, hogy az egy luxus vagy sport autó lesz, mint például egy Lamborghini vagy Porsche.
Ha meglepő, ha nem, Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyében jelenleg a legdrágább egy Mercedes-Benz EQV300 és a vételára 28 990 000 forint.
A Mercedes-Benz EQV a cég V osztályos kisbuszainak tisztán ekektromos meghajtású változata.
Ebben a 2024-es évjáratú használt járgányban 9900 kilométer van, kitűnő állapotban kínálják 1030 literes csomagterével.
A második legdrágább
A második helyen is egy luxus Mercedes áll. Ez egy Mercedes-Benz GLC-Osztály GLC 220 d, amit nem kevesebb mint 24 990 000 forintért kínálnak eladásra. Ez egy prémiumkategóriás modell, amiben tökéletesen vegyül az elegancia és a dinamizmus. A 2024-es évjáratú városi terepjárót 7500 megtett kilométerrel hirdetik.
Óriási különbség
Ami egy kicsit szomorú, hogy 100 ezer forint alatt már nemigen találni használt autót.
Mégis sikerült, 100 ezer alatt pontosan egy ezressel. Egy 1990-es évjáratú Renault R 5 1.4 TR Primát kínálnak 99000 forintért 152540 kilométerrel a kerekeiben. Jó kis kocsi ez, habár a Renault modellek elektronikáját sokan szidják, ezeknél a régebbi típusoknál még alig van, ami meghibásodhat. Ezzel szemben azért meg kell említeni, hogy a Renault már a 90-es években gyártott autóit is elég jól felszerelte kényelmi funkciókkal, mint az elektromos ablakok és állítható tükrök, ami korához képest elképesztő.
Mindent látó csúcstechnika szedi ki a szabálytalankodókat Borsodban, itt röffentették be az új rendszert
Olyan luxusautót árulnak Miskolcon, amilyet az emberek többsége életében nem lát – az ára is ezt tükrözi