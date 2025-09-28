Figyelem! Így igényelhető a háromgyermekes anyák adómentessége

Újabb, a családokat támogató intézkedés lép életbe október 1-jétől. A háromgyermekes anyák adómentessége nem jár automatikusan, igényelni kell, viszont így már év közben is érezhető lesz a pénzügyi könnyítés. Az intézkedés – amely akár 250 ezer családot érinthet – a családi kasszát jelentősen megdobhatja, különösen azoknál, akik eddig is igénybe vették a családi adókedvezményt.

Október 1-jétől életbe lép a háromgyermekes anyák adómentessége

Forrás: MW

Így érvényesíthető a háromgyermekes anyák adómentessége

A Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) közleménye szerint azok az édesanyák, akik három vagy több gyermeket nevelnek, október 1-jétől személyi jövedelemadó-mentességet kaphatnak. A kedvezményre minden édesanya jogosult, aki vér szerinti vagy örökbefogadó szülőként legalább három olyan gyermeket nevel, akik után családi pótlékra jogosult, vagy korábban legalább 12 éven át jogosult volt. Ez azt jelenti, hogy akár már felnőtt gyermekek után is érvényesíthető a mentesség.

Két módon igényelhető az adómentesség

A NAV felhívta a figyelmet, hogy aki nem egy összegben, a jövő évi szja-bevallásban szeretné igénybe venni a kedvezményt, az már októbertől év közben is kérheti, ehhez azonban új adóelőleg-nyilatkozatot kell leadnia a munkáltatójának vagy kifizetőjének. Ezt legegyszerűbben a NAV online nyomtatványkitöltőjében lehet megtenni.

Az adómentesség minden más adókedvezményt megelőz, így először ezt kell érvényesíteni az adóalapból. Az összevont adóalapból igénybe nem vehető részt családi járulékkedvezményként is érvényesíthetik a szülők.

Évente akár több mint egymillió forint

Koncz Zsófia, családokért felelős államtitkár is hangsúlyozta közösségi oldalán közzétett videójában, hogy a kedvezmény nem jár automatikusan.

Októbertől jön a személyi jövedelemadó-mentesség. Ez azt jelenti, hogy nem kell többé SZJA-t fizetni, függetlenül az anya, illetve a gyermekek életkorától

– mondta az államtitkár, hozzátéve, hogy az átlagkeresetű háromgyerekes édesanyáknak ez havonta körülbelül 109 ezer forintot, évente pedig 1,3 millió forintot jelenthet.

Összességében az új szabály több százezer magyar család számára hozhat kézzelfogható könnyítést, amelynek köszönhetően jelentősen nőhet a családi kassza, és könnyebbé válhat a mindennapi megélhetés.

