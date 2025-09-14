Borsodiak a Harcosok Klubja edzőtáborában

A Harcosok Klubja Sátoraljaújhelyen rendezett edzőtáborában - amely még szeptember 14-én, vasárnap is tart - jelen van Orbán Viktor miniszterelnök, Lázár János miniszter, Orbán Balázs, a miniszterelnök politikai igazgatója, valamint Menczer Tamás, a Fidesz kommunikációs vezetője is.

Sokan vannak Borsodból a Harcosok Klubja Sátoraljaújhelyen rendezett edzőtáborában

Forrás: Facebook/Hollósy András

Harcosok Klubja Sátoraljaújhelyen, borsodiakkal

A miskolci politikai élet több szereplője is képviseltette magát a táborban. Többek között Hollósy András, Miskolc alpolgármestere innen posztolt közösségi oldalára.

Részt vett továbbá Bajusz Gábor, a Fidesz–KDNP miskolci önkormányzati képviselője is.

Az eseményen megjelent Bánné Gál Boglárka, a Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Közgyűlés elnöke is.

"Harcolunk a gyűlölet ellen. Újra győzni fogunk" - írta a táborból készült bejelentkezésébe Csöbör Katalin, országgyűlési képviselő.

A Harcosok Klubja edzőtáborban ott volt Váradi Lajos, Sajóvámos polgármestere is.

A Harcosok Klubja Sátoraljaújhelyen tartott rendezvénye lehetőséget biztosított a résztvevők számára, hogy személyesen találkozzanak a kormány és a Fidesz-KDNP vezető politikusaival, valamint kapcsolatokat építsenek más térségekből érkező résztvevőkkel. Dr. Hörcsik Richárd, a térség országgyűlési képviselője is számos fotót osztott meg az első napról közösségi oldalán. A Harcosok Klubja edzőtábor még nem ért véget, szeptember 14-én, vasárnap is folytatódik.