2 órája
Borsodiak a Harcosok Klubja edzőtáborában
A hétvégén Sátoraljaújhely ad otthont a Harcosok Klubja első találkozásának. A Harcosok Klubja Sátoraljaújhelyen rendezett edzőtáborába többszörös túljelentkezés volt. Mutatjuk, kik képviselik Borsodot!
Túljelentkezés volt a Harcosok Klubja edzőtáborába
Forrás: Facebook/dr. Hörcsik Richárd
A Harcosok Klubja Sátoraljaújhelyen rendezett edzőtáborában - amely még szeptember 14-én, vasárnap is tart - jelen van Orbán Viktor miniszterelnök, Lázár János miniszter, Orbán Balázs, a miniszterelnök politikai igazgatója, valamint Menczer Tamás, a Fidesz kommunikációs vezetője is.
Harcosok Klubja Sátoraljaújhelyen, borsodiakkal
A miskolci politikai élet több szereplője is képviseltette magát a táborban. Többek között Hollósy András, Miskolc alpolgármestere innen posztolt közösségi oldalára.
Részt vett továbbá Bajusz Gábor, a Fidesz–KDNP miskolci önkormányzati képviselője is.
Az eseményen megjelent Bánné Gál Boglárka, a Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Közgyűlés elnöke is.
"Harcolunk a gyűlölet ellen. Újra győzni fogunk" - írta a táborból készült bejelentkezésébe Csöbör Katalin, országgyűlési képviselő.
A Harcosok Klubja edzőtáborban ott volt Váradi Lajos, Sajóvámos polgármestere is.
A Harcosok Klubja Sátoraljaújhelyen tartott rendezvénye lehetőséget biztosított a résztvevők számára, hogy személyesen találkozzanak a kormány és a Fidesz-KDNP vezető politikusaival, valamint kapcsolatokat építsenek más térségekből érkező résztvevőkkel. Dr. Hörcsik Richárd, a térség országgyűlési képviselője is számos fotót osztott meg az első napról közösségi oldalán. A Harcosok Klubja edzőtábor még nem ért véget, szeptember 14-én, vasárnap is folytatódik.
További hírekért kövesse a boon.hu-t!
Elmosta az eső a nagyon várt eseményt, ne induljon el, ha ide készült - fotókkal, videóval
A borsodi falu, ahol Grincs ült a traktor kormánya mögött és elszabadult a buli (fotók, videó)