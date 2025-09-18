szeptember 18., csütörtök

Apasztás

1 órája

Elképesztő látványt nyújt víz nélkül a Hámori-tó!

Fontos oka volt annak, hogy lecsapolták a bükki tavat. Lillafüred egyik ékköve a Hámori-tó, ahol gátjavítást végeztek.

Szomorú látványt nyújt a Hámori-tó víz nélkül

Forrás: Hotel Palota

Hosszú ideje sokak imádott kirándulóhelye és a miskolciak büszkesége a Hámori-tó. Mélysége meghaladja a Balatonét, noha úszásra egyáltalán nem használható. Lillafüred festői csónakázó tava létesülése óta sok kalandon és megpróbáltatáson ment keresztül. A gátszakadások és a fenékzúgók kiépítése csak néhány közülük.

hámori-tó
Íme, a Hámori-tó víz nélkül! Forrás: Facebook/Miskolc a múltban

Az 1700-as években épült ómassai kohó bővítéseként létrehozott „új kohó” helyéül Újmassát jelölték ki, és a vízszükséglet kielégítésére a Hámor község felső végén levő Garadna- és Szinva-patakok összefolyása volt a legalkalmasabb, ahol már akkor is volt egy tó, melynek vizét gyógyhatásúnak tartották.

Fazola Frigyes nevéhez fűződik a mai képében is tündöklő mesterséges tó, aki a gátépítésben is részt vett, aminek végső befejezést 1815-re teszik. A Lillafüredi Palotaszálló megépülése miatta múlt század elején a Szinvát elterelték elsősorban azért, hogy legyen hely a Palotaszállónak, és ne fenyegessék árvizek az impozáns épületet. Ezzel a tereléssel a Szinva a tó kihagyásával a Lillafüredi-vízesésen át Felső-Hámorban találkozik a tó gátjából kijövő Garadnával. Ezért a vízutánpótlás lecsökkent.

A Hámori-tó megpróbáltatásai az idők során

  • Az 1800-as években Miskolcra a Szinva felől 5 árvíz is érkezett, ami ekkor még a Hámori tavon keresztül folyt. A hámori védőgát szerepéről nincs adat.
  • 1913. december 13-án a gát átszakadt. Ekkor a helyszínen talált tufatömbökkel burkolták.
  • A későbbi években a gátba költöző vándorpatkány populáció ezt annyira aláásta, hogy 1931-ben a gát országút melletti része megcsúszott, és újabb szakadástól tartottak. A fenékzsilip kinyitásával gyorsan leapasztották a vizet, majd a helyszínre érkező utászok fenyőgerendákkal újra burkolták.
  • 1951-ben a tavat teljesen lecsapolták új fenékzúgók beépítése és gátjavítás miatt, aminek a munkálatait fényképeken is dokumentálták.
  • A gát átszakadásának esélye a 2010-es árvíznél is fennállt. Ha tényleg átszakadt volna, akkor a 0,4 millió m³ víz az akkor amúgy is áradásoktól szenvedő Miskolcon haladt volna át. Ezt megelőzendő le kellett engedni a tóból.

Az ország egyik legszebb csónakázó tava

A tó jelenleg is betölti elsődleges célját, a víztárolást és a vízingadozás mérséklését, igaz, a kohászat már nem üzemel. A tározó nélkül a tavaszi hóolvadáskor nagyobb áradás vonulhatna le, ezt is mérsékli a Hámori-tó. A turizmusban fontos szerepe van, hiszen a természetes szépsége miatt hozzáad Lillafüred vonzerejéhez. A déli parton turistaösvény vezet, melyen kis pihenők is vannak. A tónak nagyjából a felén lehet csónakázni, amit mind a helyiek, mind az ide érkező turisták rendre ki is használnak.

A nyári aszályos időszak 2025-ben szintén érintette ezt a mesés bükki tájat. A lillafüredi vízesés majdnem teljesen elapadt, pedig sok túrázó csak ezért érkezik ide. Korábbi írásunkban fotóztuk és videóztuk is a szomorú állapotot.

