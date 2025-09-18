Elképesztő látványt nyújt víz nélkül a Hámori-tó!

Hosszú ideje sokak imádott kirándulóhelye és a miskolciak büszkesége a Hámori-tó. Mélysége meghaladja a Balatonét, noha úszásra egyáltalán nem használható. Lillafüred festői csónakázó tava létesülése óta sok kalandon és megpróbáltatáson ment keresztül. A gátszakadások és a fenékzúgók kiépítése csak néhány közülük.

Íme, a Hámori-tó víz nélkül! Forrás: Facebook/Miskolc a múltban

Az 1700-as években épült ómassai kohó bővítéseként létrehozott „új kohó” helyéül Újmassát jelölték ki, és a vízszükséglet kielégítésére a Hámor község felső végén levő Garadna- és Szinva-patakok összefolyása volt a legalkalmasabb, ahol már akkor is volt egy tó, melynek vizét gyógyhatásúnak tartották.

Fazola Frigyes nevéhez fűződik a mai képében is tündöklő mesterséges tó, aki a gátépítésben is részt vett, aminek végső befejezést 1815-re teszik. A Lillafüredi Palotaszálló megépülése miatta múlt század elején a Szinvát elterelték elsősorban azért, hogy legyen hely a Palotaszállónak, és ne fenyegessék árvizek az impozáns épületet. Ezzel a tereléssel a Szinva a tó kihagyásával a Lillafüredi-vízesésen át Felső-Hámorban találkozik a tó gátjából kijövő Garadnával. Ezért a vízutánpótlás lecsökkent.