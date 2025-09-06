szeptember 6., szombat

Nem semmi!

1 órája

Nincs menekvés a halaknak, halászgépet vetettek be a Tiszán

Rendkívül fontos munkát végeznek a Tisza-tavon. Az elektromos halászgép bevetése azért most történt, mert már kevesebben mozognak a vízen.

Boon.hu

A nyári turistaforgalom lezárultával elektromos halászgép segítségével megkezdődött a Tisza-tó őszi halállomány-felmérése – jelentette a Magyar Országos Horgász Szövetség (MOHOSZ) Tisza-tavi kirendeltsége. A munkát a szervezet biológusai, Juhász Máté és Papp Gábor végzik – írja a pecaverzum.hu

Elektromos halászgéppel dolgoznak.
Elektromos halászgéppel végzik a munkát a Tiszán
Forrás: pecaverzum.hu

A halászgép bevetése után visszaengedik őket

A munka elektromos halászgép segítségével zajlik, ami lehetővé teszi, hogy a halak faját, korát és mennyiségét pontosan rögzítsék. A regisztráció után természetesen minden példányt visszaengednek a vízbe.

A felmérés Kisköréről indul, majd a következő hetekben fokozatosan haladnak észak felé.

Miért fontos ez?

A gyűjtött adatok kulcsfontosságúak a fenntartható és felelős halgazdálkodási döntésekhez. A szakértők szerint csak a pontos állományismeret szolgáltathat megbízható alapot a jövőbeli döntésekhez és beavatkozásokhoz.

Nemcsak a biológusok dolgoznak

Az Észak-Magyarországi Horgász Egyesület (ÉMHE) halőrei is végezték a munkájukat a nyár folyamán és augusztusban egy busznyi rabsicot fogtak el. A témával egy korábbi cikkünkben is foglalkoztunk, a részletek elérhetők az alábbi linken:

 

