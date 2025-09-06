1 órája
Nincs menekvés a halaknak, halászgépet vetettek be a Tiszán
Rendkívül fontos munkát végeznek a Tisza-tavon. Az elektromos halászgép bevetése azért most történt, mert már kevesebben mozognak a vízen.
A nyári turistaforgalom lezárultával elektromos halászgép segítségével megkezdődött a Tisza-tó őszi halállomány-felmérése – jelentette a Magyar Országos Horgász Szövetség (MOHOSZ) Tisza-tavi kirendeltsége. A munkát a szervezet biológusai, Juhász Máté és Papp Gábor végzik – írja a pecaverzum.hu
A halászgép bevetése után visszaengedik őket
A munka elektromos halászgép segítségével zajlik, ami lehetővé teszi, hogy a halak faját, korát és mennyiségét pontosan rögzítsék. A regisztráció után természetesen minden példányt visszaengednek a vízbe.
A felmérés Kisköréről indul, majd a következő hetekben fokozatosan haladnak észak felé.
Miért fontos ez?
A gyűjtött adatok kulcsfontosságúak a fenntartható és felelős halgazdálkodási döntésekhez. A szakértők szerint csak a pontos állományismeret szolgáltathat megbízható alapot a jövőbeli döntésekhez és beavatkozásokhoz.
Nemcsak a biológusok dolgoznak
