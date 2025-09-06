Nincs menekvés a halaknak, halászgépet vetettek be a Tiszán

A halászgép bevetése után visszaengedik őket

A munka elektromos halászgép segítségével zajlik, ami lehetővé teszi, hogy a halak faját, korát és mennyiségét pontosan rögzítsék. A regisztráció után természetesen minden példányt visszaengednek a vízbe.

A felmérés Kisköréről indul, majd a következő hetekben fokozatosan haladnak észak felé.

Miért fontos ez?

A gyűjtött adatok kulcsfontosságúak a fenntartható és felelős halgazdálkodási döntésekhez. A szakértők szerint csak a pontos állományismeret szolgáltathat megbízható alapot a jövőbeli döntésekhez és beavatkozásokhoz.

Nemcsak a biológusok dolgoznak

Az Észak-Magyarországi Horgász Egyesület (ÉMHE) halőrei is végezték a munkájukat a nyár folyamán és augusztusban egy busznyi rabsicot fogtak el. A témával egy korábbi cikkünkben is foglalkoztunk, a részletek elérhetők az alábbi linken: