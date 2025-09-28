Volt katonai dolgozók találkozója Mályiban – újra együtt a B.-A.-Z. megyei Hadkiegészítő Parancsnokság veteránjai

A volt katonai dolgozók találkozója nem csupán nosztalgiázás: az évek során erős közösségi eseménnyé nőtte ki magát, amely lehetőséget ad arra, hogy a résztvevők felelevenítsék a közösen átélt történeteket, szolgálatokat, örömöket és kihívásokat. A találkozó ötletgazdája Mező László, nyugállományú törzszászlós, aki tizenegy éven át szolgált a hadkiegészítő parancsnokságon, miután korábbi egysége, a légvédelmi tüzérezred 1990-ben megszűnt. A Hadkiegészítő Parancsnokság találkozó célja, hogy a nyugállományba vonult egykori munkatársak évről évre újra találkozhassanak, megőrizve a közös múlt és a katonai bajtársiasság értékeit.

A Hadkiegészítő Parancsnokság találkozó résztvevői Fotó: Mező László

Régi emlékek – újra együtt

– Három kiadványt is szerkesztettünk egykori munkatársaimmal a hadkieg történetéről. Ezek közben jutott eszembe, hogy évente kellene egy találkozót szervezni, ahol újra láthatjuk egymást, és felidézhetjük a katonai szolgálati emlékeket - mondta Mező László.

Erős közösség, megbecsült időszak

A hadkiegészítő parancsnokságon töltött évekre Mező László a mai napig nagy szeretettel gondol vissza. Mint elmondta, kezdetben volt benne némi bizonytalanság, amikor áthelyezték, de az ott dolgozók nyitott és segítőkész hozzáállása gyorsan eloszlatta kétségeit:

– A megyei hadkiegészítő parancsnokságon nagyon jó kollektíva volt. A munkatársak mindenben támogatták egymást, az új belépőket is azonnal befogadták. Én is ilyen támogató közegben tölthettem el szolgálati nyugdíjba vonulásomig több csodálatos évet.

Találkozóból hagyomány

A résztvevők idén is kellemes hangulatban töltöttek el néhány órát, és remélik, hogy még sok hasonló honvédségi baráti összejövetel áll előttük. A nyugállományú katonák találkozója egyre többek számára jelent fontos érzelmi kapaszkodót, közösségi élményt és identitást.

A rendezvény egyértelműen bizonyítja: a hadkieg történeti kiadványok és az ilyen alkalmak egyaránt segítenek megőrizni a hadkiegészítő parancsnokság emlékét és emberi értékeit az utókor számára is.