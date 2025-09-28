szeptember 28., vasárnap

Vencel névnap

16°
+20
+10
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Szolgálati emlékek

3 órája

Volt katonai dolgozók találkozója Mályiban – újra együtt a B.-A.-Z. megyei Hadkiegészítő Parancsnokság veteránjai

Címkék#Hadkieg Parancsnokság#Hadkiegészítő Parancsokság#Mező László

A Hadkiegészítő Parancsnokság találkozó idén harmadik alkalommal valósult meg Mályiban, a Honvéd Üdülőben. A B.-A.-Z. megyei Hadkiegészítő Parancsnokság egykori dolgozói ismét összegyűltek, hogy felidézzék a közösen eltöltött szolgálati éveket, és újra átéljék a régi bajtársi hangulatot.

A volt katonai dolgozók találkozója nem csupán nosztalgiázás: az évek során erős közösségi eseménnyé nőtte ki magát, amely lehetőséget ad arra, hogy a résztvevők felelevenítsék a közösen átélt történeteket, szolgálatokat, örömöket és kihívásokat. A találkozó ötletgazdája Mező László, nyugállományú törzszászlós, aki tizenegy éven át szolgált a hadkiegészítő parancsnokságon, miután korábbi egysége, a légvédelmi tüzérezred 1990-ben megszűnt. A Hadkiegészítő Parancsnokság találkozó célja, hogy a nyugállományba vonult egykori munkatársak évről évre újra találkozhassanak, megőrizve a közös múlt és a katonai bajtársiasság értékeit.

Hadkiegészítő Parancsnokság találkozó
A Hadkiegészítő Parancsnokság találkozó résztvevői Fotó: Mező László

Régi emlékek – újra együtt 

– Három kiadványt is szerkesztettünk egykori munkatársaimmal a hadkieg történetéről. Ezek közben jutott eszembe, hogy évente kellene egy találkozót szervezni, ahol újra láthatjuk egymást, és felidézhetjük a katonai szolgálati emlékeket - mondta Mező László.

Erős közösség, megbecsült időszak

A hadkiegészítő parancsnokságon töltött évekre Mező László a mai napig nagy szeretettel gondol vissza. Mint elmondta, kezdetben volt benne némi bizonytalanság, amikor áthelyezték, de az ott dolgozók nyitott és segítőkész hozzáállása gyorsan eloszlatta kétségeit:

– A megyei hadkiegészítő parancsnokságon nagyon jó kollektíva volt. A munkatársak mindenben támogatták egymást, az új belépőket is azonnal befogadták. Én is ilyen támogató közegben tölthettem el szolgálati nyugdíjba vonulásomig több csodálatos évet.

Találkozóból hagyomány

A résztvevők idén is kellemes hangulatban töltöttek el néhány órát, és remélik, hogy még sok hasonló honvédségi baráti összejövetel áll előttük. A nyugállományú katonák találkozója egyre többek számára jelent fontos érzelmi kapaszkodót, közösségi élményt és identitást.

A rendezvény egyértelműen bizonyítja: a hadkieg történeti kiadványok és az ilyen alkalmak egyaránt segítenek megőrizni a hadkiegészítő parancsnokság emlékét és emberi értékeit az utókor számára is.

 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a boon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu