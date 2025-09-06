1 órája
Szenvedélyes gyűjtők találkoztak Miskolcon - fotók, videó
Harmadik alkalommal rendezték meg Miskolcon, és az esős indítás sem tántorította el az érdeklődőket. A gyűjtőszenvedély ezúttal a kisautók szerelmeseit terelte össze a 3. Miskolci Kisautó Börze és Kiállítás keretében.
Gyűjtőszenvedélyt érezhetünk bélyegek, képeslapok, de igazából bármi iránt, ami érdekel és szeretnénk ha a birtokunkba kerülne. Városunkban immár harmadik alkalommal rendezték meg szeptember 6-án szombaton, a Miskolci Kisautó Börzét és Kiállítást.
A gyűjtőszenvedély összehoz embereket
A rendezvény célja, hogy összehozza a gyűjtőket, rajongókat és azokat, akik egyszerűen csak szeretik a kisautókat és a különleges modelleket. A program helyszíne a Tudomány és Technika Háza volt.
Miskolci Kisautó Börze és KiállításFotók: Takács József
Kellemes családi program
A rendezvény lehetőséget adott találkozásra más gyűjtőkkel és rajongókkal, vagy egyszerűen csak egy kellemes családi programnak ígérkezett. A kisautó börzén vásárlásra, cserére, különlegességek megtekintésére is lehetőség adódott. A kiállítás lehetőséget adott ritka és gyűjtői darabok megtekintésére is.
Valami egészen szokatlan történt Miskolc főutcáján - fotókkal, videóval
Özönvíz zúdult Borsod-Abaúj-Zemplénre - Komoly árvízhelyzet alakulhat ki + fotók, videók
boon.hu video
- Edelény megújult, új korszakba lépett a város - a Császtai Búcsúban jártunk (fotók, videó)
- Valami egészen szokatlan történt Miskolc főutcáján - fotókkal, videóval
- Csillogás, díjak és premierfilmek: elkezdődött a 21. CineFest - fotók, videó!
- Egyszer kijött a tűzből, másodszor bennmaradt – üres rokkantkocsi a kocsmaajtóban - fotókkal, videóval!
- Ünnepel az ország egyik legnagyobb önkormányzati szerveződése - fotókkal, videóval