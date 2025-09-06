Szenvedélyes gyűjtők találkoztak Miskolcon - fotók, videó

Gyűjtőszenvedélyt érezhetünk bélyegek, képeslapok, de igazából bármi iránt, ami érdekel és szeretnénk ha a birtokunkba kerülne. Városunkban immár harmadik alkalommal rendezték meg szeptember 6-án szombaton, a Miskolci Kisautó Börzét és Kiállítást.

A gyűjtőszenvedély is a rendezvényre vonzotta a látogatókat. Fotó: Takács József

A gyűjtőszenvedély összehoz embereket

A rendezvény célja, hogy összehozza a gyűjtőket, rajongókat és azokat, akik egyszerűen csak szeretik a kisautókat és a különleges modelleket. A program helyszíne a Tudomány és Technika Háza volt.