Szenvedélyes gyűjtők találkoztak Miskolcon - fotók, videó

Harmadik alkalommal rendezték meg Miskolcon, és az esős indítás sem tántorította el az érdeklődőket. A gyűjtőszenvedély ezúttal a kisautók szerelmeseit terelte össze a 3. Miskolci Kisautó Börze és Kiállítás keretében.

Gyűjtőszenvedélyt érezhetünk bélyegek, képeslapok, de igazából bármi iránt, ami érdekel és szeretnénk ha a birtokunkba kerülne. Városunkban immár harmadik alkalommal rendezték meg szeptember 6-án szombaton, a Miskolci Kisautó Börzét és Kiállítást.

gyűjtőszenvedély kisutó börze
A gyűjtőszenvedély is a rendezvényre vonzotta a látogatókat. Fotó: Takács József

A gyűjtőszenvedély összehoz embereket

A rendezvény célja, hogy összehozza a gyűjtőket, rajongókat és azokat, akik egyszerűen csak szeretik a kisautókat és a különleges modelleket. A program helyszíne a Tudomány és Technika Háza volt.

Miskolci Kisautó Börze és Kiállítás

Fotók: Takács József

Kellemes családi program 

A rendezvény lehetőséget adott találkozásra más gyűjtőkkel és rajongókkal, vagy egyszerűen csak egy kellemes családi programnak ígérkezett. A kisautó börzén vásárlásra, cserére, különlegességek megtekintésére is lehetőség adódott. A kiállítás lehetőséget adott ritka és gyűjtői darabok megtekintésére is.

 

