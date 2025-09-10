MVK
2 órája
Kivonul a rendőrség Miskolcon, le kell állítani a villamosokat
Szerdán forgalomkorlátozás lesz kora este a Győri kapuban.
Szeptember 10-én, szerdán este 19:38-tól forgalomkorlátozásra kell számítani a miskolci Győri kapu 111. szám előtti szakaszon. A rendőrség bizonyítási kísérletet tart, emiatt az autókat a villamospályára terelik.
A villamosközlekedés is érintett lesz: 5–8 perces leállások várhatók, de a két megszakítás között a járatok menetrend szerint közlekednek majd.
A hatóság mindenkit arra kér, hogy fokozott figyelemmel közlekedjen az érintett időszakban - írta az MVK Zrt.
Miskolci útinform:
1 órája
Miskolc több forgalmas csomópontja bedugult szerdán, délután a villamos sem jár
Tegnap, 7:14
Időben induljon el! Fennakadás várható több miskolci kereszteződésben
21 órája
Kín és szenvedés a Borsodban megállított furgonban, teljesen megdöbbentek a rendőrök, amikor belenéztek – fotókkal
