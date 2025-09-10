szeptember 10., szerda

Kivonul a rendőrség Miskolcon, le kell állítani a villamosokat

Szerdán forgalomkorlátozás lesz kora este a Győri kapuban.

Boon.hu

Szeptember 10-én, szerdán este 19:38-tól forgalomkorlátozásra kell számítani a miskolci Győri kapu 111. szám előtti szakaszon. A rendőrség bizonyítási kísérletet tart, emiatt az autókat a villamospályára terelik.

Szerdán forgalomkorlátozás lesz kora este a miskolci Győri kapuban. Forrás: MVK
A villamosközlekedés is érintett lesz: 5–8 perces leállások várhatók, de a két megszakítás között a járatok menetrend szerint közlekednek majd.

A hatóság mindenkit arra kér, hogy fokozott figyelemmel közlekedjen az érintett időszakban - írta az MVK Zrt.

Miskolci útinform:

