szeptember 9., kedd

Ádám névnap

16°
+30
+16
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Kikapcsolódás

3 órája

Meglepő árkülönbségek! Íme Borsod gyógyfürdői, ahol nyugdíjasként akár 300 forintért is töltődhet

Címkék#kedvezményes belépő#gyógyfürdő#nyugdíjas

A fürdőzés nem csupán kikapcsolódás, hanem gyógyulás és feltöltődés is lehet, különösen a nyugdíjas korosztály számára. Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye bővelkedik gyógy- és strandfürdőkben, termálfürdőkben, ahol ráadásul hatalmas nyugdíjas kedvezményekkel várják az idősebb korosztályt.

Boon.hu
Meglepő árkülönbségek! Íme Borsod gyógyfürdői, ahol nyugdíjasként akár 300 forintért is töltődhet

A Sárospataki termálvíz jelentős ásványi anyag tartalmú

Forrás: orszagjaro.net

Összegyűjtöttük Borsod-Abaúj-Zemplén legnépszerűbb gyógy- és strandfürdőit, termálfürdőit, hogy megnézzük, nyugdíjasként milyen kedvezményekkel élvezhetők. A felsorolásból kiderül, hol találhatóak a legnagyobb komplexumok, a legcsendesebb pihenőhelyek, vagy éppen a leginkább pénztárcabarát megoldások.

gyógy- és strandfürdő
A Bogácsi Gyógy- és Strandfürdő is olcsóbban vehető igénybe nyugdíjas igazolvánnyal
Forrás: Bogácsi Gyógy- és Strandfürdő

1. Tiszaújvárosi Gyógy- és Strandfürdő 

A Tisza-parti fürdőben a 65 fokos, mélyről feltörő, sóban gazdag víz kényezteti a vendégeket. Az országosan is elismert gyógyhatás mellett modern medencék és strandhangulat várja a látogatókat. Szeptember 1-jétől szezonon kívüli egész napos nyugdíjas jegyár 2 500 forint, de ha valakinek rövidebb idő is elég, 17 órától mindössze 1 500 forintért válthat belépőt nyugdíjasként. A kedvezményeknek pedig ezzel nincs vége! A tiszaújvárosi lakosok lakcímkártyával, 17 óra után mindössze 300 forintért élvezhetik a fürdőt.

2. Zsóry Gyógy- és Strandfürdő Mezőkövesden

A Zsóry fürdő tágas, parkos környezetben, 22 különböző medencével várja a vendégeket. A kénes gyógyvíz messze földön híres, különösen mozgásszervi és ízületi problémák esetén ajánlott. Bár a nyugdíjas belépő az élmezőnyben van 4400 forintért, a mezőkövesdi lakosok akár 780 forintért is élvezhetik a gyógyító vizet.

3. Végardó Fürdő Sárospatakon

A Zemplén szívében fekvő Végardó Fürdő igazi nyugodt menedéket kínál. Aki csendes, kevésbé zsúfolt környezetre vágyik, itt megtalálja számítását. A nyugdíjas belépő ára alapesetben 3500 forint, sárospataki lakcímkártyával 2000 forint, sátoraljaújhelyi lakcímkártyával 2800 forint. 15 óra után bárki bemehet 3000 forintért. Ez a fürdő különösen azok számára ideális, akik a pihenést helyezik előtérbe.

Google News A legfrissebb hírekért kövess minket a Boon.hu Google News oldalán is!

4. Bogácsi Gyógy- és Strandfürdő 

A bogácsi fürdő különlegessége, hogy a gyógyvíz mellett családi élményparkkal, csúszdákkal és pancsolóval is várja a látogatókat. A nyugdíjas belépő ára 3 400 Ft, de aki a fedett élménymedencéket is szeretné kipróbálni, annak pluszban 1600 forintot kell fizetnie. Ez a fürdő ideális választás, ha valaki gyógyulni és szórakozni is szeretne egy helyen.

5. Mezőcsáti Termálfürdő

A családias hangulatú termálfürdő egyszerűbb, de barátságos környezetben nyújt gyógyító kikapcsolódást. A napi belépő ára nyugdíjasok számára mindössze 2 300 forint, helyi lakosoknak pedig kedvezményesen, 1 850 Ft-ért elérhető. 16 és 19 óra között pedig mindössze 1700 forint a belépő mindenkinek.

A pontos időpontokért és kedvezményekért érdemes látogatás előtt a fürdők honlapján tájékozódni. Ami fontos, hogy ha kedvezményt szeretnénk igénybe venni, minden esetben legyen állunk olyan okmány, amely igazolja a jogosultságunkat. Nyugdíjas-kedvezmény esetén ez a nyugdíjas igazolvány.

További érdekességekért kövesse a boon.hu-t!

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a boon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu