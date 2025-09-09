3 órája
Meglepő árkülönbségek! Íme Borsod gyógyfürdői, ahol nyugdíjasként akár 300 forintért is töltődhet
A fürdőzés nem csupán kikapcsolódás, hanem gyógyulás és feltöltődés is lehet, különösen a nyugdíjas korosztály számára. Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye bővelkedik gyógy- és strandfürdőkben, termálfürdőkben, ahol ráadásul hatalmas nyugdíjas kedvezményekkel várják az idősebb korosztályt.
A Sárospataki termálvíz jelentős ásványi anyag tartalmú
Összegyűjtöttük Borsod-Abaúj-Zemplén legnépszerűbb gyógy- és strandfürdőit, termálfürdőit, hogy megnézzük, nyugdíjasként milyen kedvezményekkel élvezhetők. A felsorolásból kiderül, hol találhatóak a legnagyobb komplexumok, a legcsendesebb pihenőhelyek, vagy éppen a leginkább pénztárcabarát megoldások.
1. Tiszaújvárosi Gyógy- és Strandfürdő
A Tisza-parti fürdőben a 65 fokos, mélyről feltörő, sóban gazdag víz kényezteti a vendégeket. Az országosan is elismert gyógyhatás mellett modern medencék és strandhangulat várja a látogatókat. Szeptember 1-jétől szezonon kívüli egész napos nyugdíjas jegyár 2 500 forint, de ha valakinek rövidebb idő is elég, 17 órától mindössze 1 500 forintért válthat belépőt nyugdíjasként. A kedvezményeknek pedig ezzel nincs vége! A tiszaújvárosi lakosok lakcímkártyával, 17 óra után mindössze 300 forintért élvezhetik a fürdőt.
2. Zsóry Gyógy- és Strandfürdő Mezőkövesden
A Zsóry fürdő tágas, parkos környezetben, 22 különböző medencével várja a vendégeket. A kénes gyógyvíz messze földön híres, különösen mozgásszervi és ízületi problémák esetén ajánlott. Bár a nyugdíjas belépő az élmezőnyben van 4400 forintért, a mezőkövesdi lakosok akár 780 forintért is élvezhetik a gyógyító vizet.
3. Végardó Fürdő Sárospatakon
A Zemplén szívében fekvő Végardó Fürdő igazi nyugodt menedéket kínál. Aki csendes, kevésbé zsúfolt környezetre vágyik, itt megtalálja számítását. A nyugdíjas belépő ára alapesetben 3500 forint, sárospataki lakcímkártyával 2000 forint, sátoraljaújhelyi lakcímkártyával 2800 forint. 15 óra után bárki bemehet 3000 forintért. Ez a fürdő különösen azok számára ideális, akik a pihenést helyezik előtérbe.
4. Bogácsi Gyógy- és Strandfürdő
A bogácsi fürdő különlegessége, hogy a gyógyvíz mellett családi élményparkkal, csúszdákkal és pancsolóval is várja a látogatókat. A nyugdíjas belépő ára 3 400 Ft, de aki a fedett élménymedencéket is szeretné kipróbálni, annak pluszban 1600 forintot kell fizetnie. Ez a fürdő ideális választás, ha valaki gyógyulni és szórakozni is szeretne egy helyen.
5. Mezőcsáti Termálfürdő
A családias hangulatú termálfürdő egyszerűbb, de barátságos környezetben nyújt gyógyító kikapcsolódást. A napi belépő ára nyugdíjasok számára mindössze 2 300 forint, helyi lakosoknak pedig kedvezményesen, 1 850 Ft-ért elérhető. 16 és 19 óra között pedig mindössze 1700 forint a belépő mindenkinek.
A pontos időpontokért és kedvezményekért érdemes látogatás előtt a fürdők honlapján tájékozódni. Ami fontos, hogy ha kedvezményt szeretnénk igénybe venni, minden esetben legyen állunk olyan okmány, amely igazolja a jogosultságunkat. Nyugdíjas-kedvezmény esetén ez a nyugdíjas igazolvány.
