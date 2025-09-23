Gyászol a borsodi város, elhunyt a szeretett gyermekorvos

A Tiszaújváros Városi Rendelőintézet közösségi oldalán tudatta, hogy elhunyt dr. Kozma Andrea gyermekortopéd szakorvos. A bejegyzés szerint kollégái, páciensei és ismerősei egyaránt nagy megrendüléssel fogadták a gyászhírt, hozzászólásaikban többen fejezték ki részvétüket és szeretetüket a gyerekorvos családjának.

Gyerekorvost gyászolnak a borsodi városban

Megőrzik az elhunyt gyerekorvos emlékét

Dr. Kozma Andrea szakmai tudása, embersége és türelme miatt nemcsak a kollégák, hanem a páciensek körében is nagy megbecsülésnek örvendett. A gyászhír alatti hozzászólásokban többen felidézték, mennyire kedves, figyelmes és elhivatott orvos volt, aki mindig nyugodt hangon, empátiával fordult a gyermekekhez és szüleikhez.

Őszinte részvétünk a családnak

– írták sokan, kiemelve, hogy munkája és személyisége maradandó nyomot hagyott a közösségben.