Gyász

53 perce

Gyászol a borsodi város, elhunyt a szeretett gyermekorvos

Címkék#Kozma Andrea#gyerekorvos#Tiszaújváros

Egy köztiszteletben álló gyermekortopéd szakorvos halálhírét közölték. A szeretett gyerekorvos halálhíre sokakat megrendített.

Boon.hu

A Tiszaújváros Városi Rendelőintézet közösségi oldalán tudatta, hogy elhunyt dr. Kozma Andrea gyermekortopéd szakorvos. A bejegyzés szerint kollégái, páciensei és ismerősei egyaránt nagy megrendüléssel fogadták a gyászhírt, hozzászólásaikban többen fejezték ki részvétüket és szeretetüket a gyerekorvos családjának.

gyerekorvos, gyászhír
Gyerekorvost gyászolnak a borsodi városban
Forrás:  Shutterstock

Megőrzik az elhunyt gyerekorvos emlékét

Dr. Kozma Andrea szakmai tudása, embersége és türelme miatt nemcsak a kollégák, hanem a páciensek körében is nagy megbecsülésnek örvendett. A gyászhír alatti hozzászólásokban többen felidézték, mennyire kedves, figyelmes és elhivatott orvos volt, aki mindig nyugodt hangon, empátiával fordult a gyermekekhez és szüleikhez. 

Őszinte részvétünk a családnak

 – írták sokan, kiemelve, hogy munkája és személyisége maradandó nyomot hagyott a közösségben.

 

