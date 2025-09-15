1 órája
Gyászban a Miskolci Egyetem és a DVTK
Erre jól jön majd a pálinka. Motorbalesetet szenvedett az egykori sportoló, gyászban a Miskolci Egyetem is.
Ha az utóbbi időben lemaradt volna bármi fontosról, például, hogy miért gyászol a Miskolci Egyetem vagy a DVTK, esetleg a súlyos balesetekről, az útfelújításokról vagy hogy melyik újabb üzlet húzta le a rolót Miskolcon, akkor most pótolhatja. Ezek voltak az elmúlt hét legolvasottabb cikkei:
Gyászban a Miskolci Egyetem, felfoghatatlan, ami történt
Bedőlt fa mögé célzott a hernádi pecás, de nem is sejtette, mit húz majd ki a vízből – fotóval
Két hal, egy horog és egy pecás, aki csak egy nyugodt délelőttöt akart a Hernád partján. Aztán olyasmi történt, ami még a tapasztalt horgászokat is meglepné... Ha kíváncsi rá mi volt ez, kattintson az alábbi linkre:
Megnevezték az orvost, aki olyat tett a miskolci kórházban, hogy a beteg azóta sem tért magához!
Olvasónk kereste meg szerkesztőségünket a történetével. Az eset a B.-A.-Z. Vármegyei Központi Kórház II. Belgyógyászati osztályán történt. Ha érdeklik a megdöbbentő részletek, az alábbi linkre kattintva érheti el őket:
Motorbalesetben hunyt el a DVTK egykori sportolója
Szombaton emlékverseny a Csorba-telepen. Veréb Krisztián kiváló kajakos volt. Az alábbi linkre kattintva megtudhatja, ki volt ő és mi történt pontosan:
Tragédia a 39-es főúton: a sofőrnek esélye sem volt, a helyszínen életét vesztette - Helyszíni fotókkal, videóval frissítve!
A hatósági beavatkozás idejére lezárták az érintett útszakaszt. Tragédia a 39-es főúton, Tállyánál csütörtök reggel. Amennyiben érdeklik a fotók és a részletek a kisteherautó és személyautó ütközéséről, kattintson az alábbi linkre:
Évtizedek óta nem látott mértékű fejlesztés jön Borsodba
Utak, hidak, sztrádák és kérdések. A vármegyei önkormányzat közgyűlése a közúthálózati fejlesztésekről szóló jelentést tárgyalt. A részleteket az alábbi linkre kattintva olvashatja:
Mozgó vonatból ugorhatott ki egy gyermek Borsodban, mentőhelikopter és rendőrök érkeztek a helyszínre (képek)
Nem mindennapi jeleneteknek lehettek szemtanúi az arra járók Borsodban. A MÁV egyik járatának ablakán ugrott ki a gyermek, mert nem volt jegye. A vonat még mozgásban volt. A szörnyű részleteket az alábbi linken olvashatja:
Pálinkafőzdét csináltak a borsodi mesekastélyból, ami odabent történik, a világon is egyedülálló – fotókkal, videóval!
Belépve a sáppusztai főzdébe olyan érzés kerít hatalmába, mintha egy gyümölcsökkel telt kertbe lépnénk. A Sáppusztai Pálinkafőzde levegőjét friss gyümölcsillat lengi be, ottjártunkkor épp szőlőpálinka készült. Az alábbi linkre kattintva még az illatát is megérezheti:
Újabb üzlettől búcsúzhatunk Miskolcon
Egy üzlet, ahol nemcsak polcok és termékek voltak, hanem egy kis közösség is. A Kiskamra 2 bezárja kapuit. Ha kíváncsi rá, miért zárnak be, kattintson az alábbi linkre:
Nem számítottak rá a polgárőrök, hogy mibe futnak bele az M3-ason – fotókkal!
Nem tudtak elmenni mellettük. Azonnal a bajba jutottak segítségére siettek a vármegyei polgárőrök az M3-as autópályán. Ha kíváncsi a hőstettükre, kattintson az alábbi linkre:
