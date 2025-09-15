Gyászban a Miskolci Egyetem és a DVTK

Ha az utóbbi időben lemaradt volna bármi fontosról, például, hogy miért gyászol a Miskolci Egyetem vagy a DVTK, esetleg a súlyos balesetekről, az útfelújításokról vagy hogy melyik újabb üzlet húzta le a rolót Miskolcon, akkor most pótolhatja. Ezek voltak az elmúlt hét legolvasottabb cikkei:

Elhunyt Kovács Árpád Győző, a Miskolci Egyetem szeretett, megbecsült mérnöktanára. Gyászolja az egyetem is.

Forrás: Anyag- és Vegyészmérnöki Kar - Miskolci Egyetem facebook oldala

Gyászban a Miskolci Egyetem, felfoghatatlan, ami történt

Nem lehet igazán felfogni a történteket. Gyászol a Miskolci Egyetem, egy megbecsült kollégával kevesebben lettek. A tragikus részleteket az alábbi linkre kattintva olvashatja: