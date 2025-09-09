szeptember 9., kedd

Helyi közélet

3 órája

Gyászba borult a Miskolci Egyetem, felfoghatatlan, ami történt

Nem lehet igazán felfogni a történteket. Gyászol a Miskolci Egyetem, egy megbecsült kollégával kevesebben lettek.

Megrendülten búcsúzik az egyetem megbecsült tanáruktól.

Fotó: Shutterstock

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy Kovács Árpád Győző, életének 67. évében 2025. szeptember 8-án elhunyt. Gyászba borult a Miskolci Egyetem.

Forrás: Anyag- és Vegyészmérnöki Kar - Miskolci Egyetem facebook oldala

Gyászol az egyetem is, posztjukban búcsúznak tőle

Kovács Árpád Győző évtizedeken keresztül a Miskolci Egyetem Anyag- és Vegyészmérnöki Karának (és jogelődjeinek) meghatározó oktatója, kutatója volt, a pásztázó elektronmikroszkópia és a finomszerkezetvizsgálat hazai és nemzetközi tudományos közösségének elismert tagja.

Megszámlálhatatlan TDK dolgozat, szakdolgozat, diplomamunka, PhD disszertáció és kutatási projekt épült kiemelkedő szintű szakértői munkájára. Kutatói és oktatói tevékenysége mindig tükrözte szakmai elhivatottságát, profizmusát, maximalizmusát és nemzetközileg is kimagasló tudását.

Emellett jókedvével, humorával, segítőkészségével, valamint kivételes emberi tartásával közösségünk szeretett, tisztelt és megbecsült tagja volt.

Emlékét tisztelettel és szeretettel őrizzük - tette közzé az Anyag- és Vegyészmérnöki Kar - Miskolci Egyetem facebook oldalán.


