A Google a barátunk vagy az ellenségünk? Erre vagyunk a leginkább kíváncsiak Borsodban

Egy hétig figyeltük, mi érdekli legjobban a borsodiakat a legnépszerűbb keresőben. Úgy tűnik, a Google bármit elbír, de a borsodiakat leginkább az időjárás és az ingyenes videók érdeklik.

Boon.hu

Régen, ha valamit nem tudtunk, átkiabáltunk a szomszédnak a kerítésen: „Te Józsi, milyen idő lesz holnap?” Ma már elővesszük a telefont, bepötyögjük a Google-be, és pár másodperc múlva ott a válasz. Borsodban sincs ez másként. A keresőóriás statisztikáiból kirajzolódik egész Borsod digitális életérzése.

A google keresési statisztikái Borsodban.
Kitalálja, Mik a leggyakoribb keresőszavak a Google-ben, ha Borsodról van szó? Forrás: ChatGPT

Sorsod Borsod: Miskolc és az időjárás, ami mindenkit érdekel

A Google Trends statisztikáit böngészve kiderül, hogy az általános toplistát magabiztosan vezeti Miskolc. Ez nem meglepő, hiszen a vármegye szíve nemcsak lakóhely, hanem hírek, események és közlekedés központja is. A második helyen az időjárás áll. A borsodiak nem bízzák a véletlenre, mikor vigyenek magukkal esernyőt. A harmadik legkeresettebb a Videa, vagyis a filmek és sorozatok világa, úgy tűnik, Borsodban szeretnek új tartalmakra vadászni. Ezek után a Facebook és a YouTube következik, ami jól mutatja, hogy a közösségi élet és a videónézés a digitális nappali része. Az ötödik helyen pedig a fordító és a menetrend áll, ez árulkodik a nyelvi kíváncsiságról - vagy éppen a szerény nyelvtudásról - és az utazási tervekről.

Íme a borsodi top 5 Google keresés

Ha röviden kellene összefoglalni a kedvenc témákat, így néz ki a top 5 Borsodban:

  • Miskolc
  • Időjárás
  • Videa
  • Facebook 
  • YouTube

Ami érdekes, hogy időjárás applikáció van a telefonokon, a Facebook és a Youtube pedig olyan oldalak, melyeket nem annyira böngészőből használunk, inkább applikációt. Bár a top 5-be nem fért fel, visszatérő keresés a ChatGPT, a fordító is.

Meglepően sokan keresnek rá a ChatGPT-re is. Igen, jól érti! A Google-ben keresik meg a ChatGPT-t, hogy aztán inkább tőle kérdezzenek a kereső helyett. Ez jelzi, hogy a mesterséges intelligencia is kezd beépülni a mindennapi netezési rutinba Borsodban.

Csak a Diósgyőr

A felkapott keresésekből az is kiderül, hogy a sport a borsodiak szívügye. FTC–Diósgyőr, Liverpool–Atlético Madrid, Arsenal–Manchester City: ezek a keresések szinte villognak a listán. Az aktuális témák is beszivárognak a keresésekbe, az elmúlt héten rengetegen kerestek a Miskolci Piknikre, ezen a héten pedig a Pamkutya koncert váltott ki felettébb nagy érdeklődést. Azt tudta, hogy a Google kémkedik is utánunk? Ha nem, érdemes elolvasnia alábbi cikkünket is. 

A szomszéd helyett a ChatGPT-t kérdezzük

Úgy tűnik tehát, a Google tényleg a barátunk Borsodban. Néhány kattintással kiderülhet, milyen lesz az időjárás, mikor indul a busz, vagy ki szerezte az első gólt a hétvégi rangadón. A keresési trendek alapján a vármegye lakói egyszerre sportfanatikusok, időjárásfigyelők, koncertvadászok és szorgalmas fordítók. Ez a statisztika nemcsak adat, hanem egyfajta helyi digitális lenyomat, megmutatja, mi hozza lázba Borsodot. Úgy látszik tehát, ma már nem a szomszédhoz kiabálunk át, hanem a Google-ben keresünk a ChatGPT-re, hogy megkérdezzük, milyen lesz az idő hétvégén.

