Gombaszedés 2025 – Melyik gomba mennyit ér? Szarvasgomba, vargánya, rókagomba és a piaci árak titkai

Az utóbbi években a gombaszedés Magyarországon nemcsak hobbi, hanem jövedelmező mellékes is lett. De melyik gombafaj mennyit ér 2025-ben? A válasz bonyolult, mert a piaci árak nagyban függenek attól, hogyan zajlik a gombaszedés 2025-ben. Így függenek:

az időjárástól ,

, a kereslettől ,

, és attól, legálisan vagy illegálisan szerzett-e a zsákmány.

A gombaszedés 2025-ben így lehet kifizetődő Forrás: Facebook

Szakértőnk, Szűcs Béla, a Miskolci Gombász Egyesület elnöke segít eligazodni a szabályok, engedélyek és piaci árak útvesztőjében és optimalizálni a gombaszedés 2025-ös ismérveit Észak-Magyarország erdeiben is.

Az, hogy melyik gombafaj mennyit ér, az leginkább attól függ, hogy mire van kereslet. Mely fajokat vásárolják fel adott piacokon. A meggazdagodás sokfaktoros feltételeken múlik és szinte lehetetlen küldetés az átlagembernek. Hacsak nem őstermelő. Az a gombaszedő, aki maga árulja portékáit a piacon, szert tehet némi profitra, de készüljön fel egy kemény menetre.