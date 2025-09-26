Ömlött az eső Borsodban, köszönték szépen a gombák – ide menj, ha most akarod teleszedni a kosarad

A gomba ősidők óta az emberek egyik legfontosabb étele, a mezőgazdaság elterjedése után pedig a tészták kelesztésénél, a sör és bor erjesztésénél is felhasználták őket.

Sok-sok gomba jön elő az esőzéseknek köszönhetően

Fotó: Galambos Eszter

A huszadik században az orvostudományt forradalmasító antibiotikumokat is először gombákból nyerték. A modern vegyipar és élelmiszeripar széleskörűen alkalmazza a gombák által termelt vegyületeket, enzimeket.

A gomba szezonja most kezdődik

Az utóbbi napokban sok csapadék esett, most hogy melegszik az idő, egyre több gomba meg fog jelenni a fagyok beálltáig. A hétvégén tehát ha valaki elindul gombászni, az már találhat galambgombát, jönnek a pereszke gombák a tejelő gombák, sőt megjelenhet a vargánya és a rókagomba is. Azt általánosan el lehet mondani, hogy a szárazság miatt, később jelentek meg ezek a fajták a szokásosnál

- mondta el Béres János a Miskolci Gombász Egyesület szakértője.

Ezek a legnépszerűbb lelőhelyek

„A legnépszerűbb lelőhelyek Miskolc környékén a Csanyik és a Lillafüred részein a naposabb helyek. Természetesen Bükkszentkereszt és környéke illetve Bükkszentlászló és Kékmező is jó gombalelőhelyek lehetnek bizonyos gombafajokra”

– tette hozzá a szakértő.

Figyelem! Védett gombát leszedni tilos

A védett gomba azért védett, mert vagy a termőhelye veszélyeztetett vagy a megjelenése az országosan védett 58 fajból a Bükkben is rá lelhetünk 15-20 fajra. A szakember hangsúlyozza mielőtt elindulunk gombászni érdemes megismerkedni a gombák fajtáival, ugyanis nemcsak a mérgező gombákra, hanem a védettekre is figyelni kell. Aki ezeket begyűjti tetten érés esetén büntetést kaphat.