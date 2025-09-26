2 órája
Ömlött az eső Borsodban, köszönték szépen a gombák – ide menj, ha most akarod teleszedni a kosarad
Az utóbbi nap esőzései jót tettek a talajnak és a növényvilágnak. A gomba különösen kedveli ezt az időt, így érdemes egy túra keretein belül elindulni gombászni. A szakértő tanácsait azonban jó, ha megfogadjuk.
Végre újra van gomba
Fotó: Galambos Eszter
A gomba ősidők óta az emberek egyik legfontosabb étele, a mezőgazdaság elterjedése után pedig a tészták kelesztésénél, a sör és bor erjesztésénél is felhasználták őket.
A huszadik században az orvostudományt forradalmasító antibiotikumokat is először gombákból nyerték. A modern vegyipar és élelmiszeripar széleskörűen alkalmazza a gombák által termelt vegyületeket, enzimeket.
A gomba szezonja most kezdődik
Az utóbbi napokban sok csapadék esett, most hogy melegszik az idő, egyre több gomba meg fog jelenni a fagyok beálltáig. A hétvégén tehát ha valaki elindul gombászni, az már találhat galambgombát, jönnek a pereszke gombák a tejelő gombák, sőt megjelenhet a vargánya és a rókagomba is. Azt általánosan el lehet mondani, hogy a szárazság miatt, később jelentek meg ezek a fajták a szokásosnál
- mondta el Béres János a Miskolci Gombász Egyesület szakértője.
Ezek a legnépszerűbb lelőhelyek
„A legnépszerűbb lelőhelyek Miskolc környékén a Csanyik és a Lillafüred részein a naposabb helyek. Természetesen Bükkszentkereszt és környéke illetve Bükkszentlászló és Kékmező is jó gombalelőhelyek lehetnek bizonyos gombafajokra”
– tette hozzá a szakértő.
Figyelem! Védett gombát leszedni tilos
A védett gomba azért védett, mert vagy a termőhelye veszélyeztetett vagy a megjelenése az országosan védett 58 fajból a Bükkben is rá lelhetünk 15-20 fajra. A szakember hangsúlyozza mielőtt elindulunk gombászni érdemes megismerkedni a gombák fajtáival, ugyanis nemcsak a mérgező gombákra, hanem a védettekre is figyelni kell. Aki ezeket begyűjti tetten érés esetén büntetést kaphat.
Javasolt gombavizsgálóhoz fordulni
A gombákat leszedésük után mindenképpen meg kell vizsgáltatni, addig nem javasolt elfogyasztani.
„Nem szabad félni bevinni a gombát, mert a gombavizsgáló nem büntethet, mert védett gomba véletlen leszedése esetén sincs büntetési jogköre. A Búza téri piacon található két gombavizsgáló állomás szolgáltatásait érdemes igénybe venni” – hangsúlyozta Béres János
A nagy gombadömping ideje alatt különösen figyelni kell
Szeptember végétől a fagyokig nagyon sok és sokféle gomba jön elő és ezekkel találkozhatnak a kirándulók. Ilyenkor gyakoribb a mérgezési eset, amelyet mérgező gombák okoznak. Abban az esetben ha gyilkos galóca kerül a gyűjtőedénybe és a gyilkos galóca nincs benne jól elkülönítetten elhatároltan elhelyezve, akkor a gyűjtő edény teljes tartalmát a gomba szakellenőr ki fogja önteni.
