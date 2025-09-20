Újabb óriási gombákat találtak Borsodban, ezt neked is látnod kell!

A Gombászok - Mushrooms, Fungi nevű Facebook csoportban tették közzé azt a bejegyzést szombat reggel, amelyben megmutatják a szerzeményeket.

A fotó illusztráció

Fotó: FKCS / Forrás: MW

Íme a hatalmas gombák:

Forrás: Gombászok - Mushrooms, Fungi/Facebook

A bejegyzésre számos reakció érkezett, sokan meglepődtek a fotón, illetve gratuláltak is hozzá.

A legfrissebb hírekért kövess minket a Boon.hu Google News oldalán is!

Az elmúlt napokban többször is találtak már vármegyénkben hatalmas gombákat, ezekről szintén beszámolt portálunk is: