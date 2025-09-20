Nem semmi
47 perce
Újabb óriási gombákat találtak Borsodban, ezt neked is látnod kell!
Fotót is posztoltak róluk.
A Gombászok - Mushrooms, Fungi nevű Facebook csoportban tették közzé azt a bejegyzést szombat reggel, amelyben megmutatják a szerzeményeket.
A bejegyzésre számos reakció érkezett, sokan meglepődtek a fotón, illetve gratuláltak is hozzá.
A legfrissebb hírekért kövess minket a Boon.hu Google News oldalán is!
Az elmúlt napokban többször is találtak már vármegyénkben hatalmas gombákat, ezekről szintén beszámolt portálunk is:
Ezt ne hagyja ki!Bámulatos
2025.09.10. 11:43
Emberfej méretű gombákat találtak a Bükkben, kiderült, hol szedte a szerencsés túrázó – fotóval
Ezt ne hagyja ki!Nem semmi!
2025.09.03. 12:30
Láttál már ekkora gombát? Most hatalmasat találtak a Bükk-hegységben
Ha már gomba, érdemes az alábbi cikkünket is elolvasni:
Ezt ne hagyja ki!Mellékes kereset
2025.09.07. 20:09
Gombaszedés 2025 – Melyik gomba mennyit ér? Szarvasgomba, vargánya, rókagomba és a piaci árak titkai
Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a boon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!Feliratkozom a hírlevélre