Nem semmi

47 perce

Újabb óriási gombákat találtak Borsodban, ezt neked is látnod kell!

Fotót is posztoltak róluk.

A Gombászok - Mushrooms, Fungi nevű Facebook csoportban tették közzé azt a bejegyzést szombat reggel, amelyben megmutatják a szerzeményeket.

A fotó illusztráció
Fotó: FKCS / Forrás: MW

Íme a hatalmas gombák:

Forrás: Gombászok - Mushrooms, Fungi/Facebook

A bejegyzésre számos reakció érkezett, sokan meglepődtek a fotón, illetve gratuláltak is hozzá.

Az elmúlt napokban többször is találtak már vármegyénkben hatalmas gombákat, ezekről szintén beszámolt portálunk is:

Ha már gomba, érdemes az alábbi cikkünket is elolvasni:

 

