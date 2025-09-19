szeptember 19., péntek

Iskolaavató

2 órája

„Gesztelyen minden a családok körül forog” - százötvenmilliós fejlesztést adtak át

Megújult oktatási intézményt avattak pénteken Borsodban. Az energetikai korszerűsítésen átesett gesztelyi iskola beruházása 150 milliós nagyságrendben zajlott.

Boon.hu

Gesztelyen a Csokonai Vitéz Mihály Általános Iskola pályázati projektjének végeredményét avatták fel pénteken, ünnepélyes körülmények között. Energetikai korszerűsítésen esett át a gesztelyi iskola az elmúlt időszakban.

gesztelyi iskola
A felújított gesztelyi iskola avatásán Koncz Zsófia, Lantos Csaba és Simon István vágták át a szalagot
Fotó: Takács József

A gesztelyi iskola rezsiszámlájának mérséklése

A homlokzat, a födém, a szigetelés, a nyílászárók újultak meg, és napelemek is kerültek az épületre a mostanra lezárult energetikai korszerűsítési program révén. A pályázati forrást száz százalékosan európai uniós támogatás (TOP) adta. Az átadást pénteken tartották az intézményben, ahol a helyi polgármesteren kívül a körzet országgyűlési képviselője, illetve a környéken látogatóban lévő miniszter is beszédet mondott.

A gesztelyi iskolaépület egyébként 1987 óta áll, mai formáját 2007-ben nyerte el.

A gesztelyi általános iskola energetikai korszerűsítése

Fotók: Takács Joci

Simon István, Gesztely polgármestere a modern kori intézménytörténet felidézése mellett megemlékezett az egészen 1598-is visszanyúló történelmi előzményekről (az első korabeli helyi tanítómesterre történő írásos utalás). A mostani fejlesztéssel létrejött intézményi ingatlant korszerű, minden igényt kielégítő állapotúnak nevezte. 

Koncz Zsófia, a családokért felelős államtitkár, országgyűlési képviselő a Gesztelyen elért közelmúltbeli eredményekről beszélt: új bölcsőde, fejlődő óvoda, felújított iskola, emellett a település csatlakozása az állami könyvtári programhoz, egészséges életmód programhoz. 

„Gesztelyen minden a családok körül forog” 

– deklarálta a parlamenti képviselő.

Google NewsA legfrissebb hírekért kövess minket a Boon.hu Google News oldalán is!

– Csak így tovább! – kezdte beszédét Lantos Csaba, energiaügyi miniszter, utalva a gesztelyi focicsapat jelenlegi jó szereplésére (élen a megye-I-ben). A miniszter hangsúlyozta az általános iskolai oktatás fontosságát. 

– Nem mindegy, milyen körülményeket teremtünk a tanuláshoz. Azt akarom, a legszebb ház az iskola legyen a településen, ahova a diáknak jó legyen bejárni. Feladatunk minden körülmények között a magyar emberek érdekeinek védelme. Ez az iskolai beruházás a ma kihívásaira ad hatékony választ. 

– Leszögezte, hogy az energetikai korszerűsítés révén csökkenthető rezsiszámla áttételesen az oktatás színvonalának emeléséhez járul hozzá.

A gesztelyi általános iskola energetikai korszerűsítése

Fotók: Takács Joci

 

