„Gesztelyen minden a családok körül forog” - százötvenmilliós fejlesztést adtak át

Gesztelyen a Csokonai Vitéz Mihály Általános Iskola pályázati projektjének végeredményét avatták fel pénteken, ünnepélyes körülmények között. Energetikai korszerűsítésen esett át a gesztelyi iskola az elmúlt időszakban.

A felújított gesztelyi iskola avatásán Koncz Zsófia, Lantos Csaba és Simon István vágták át a szalagot

Fotó: Takács József

A gesztelyi iskola rezsiszámlájának mérséklése

A homlokzat, a födém, a szigetelés, a nyílászárók újultak meg, és napelemek is kerültek az épületre a mostanra lezárult energetikai korszerűsítési program révén. A pályázati forrást száz százalékosan európai uniós támogatás (TOP) adta. Az átadást pénteken tartották az intézményben, ahol a helyi polgármesteren kívül a körzet országgyűlési képviselője, illetve a környéken látogatóban lévő miniszter is beszédet mondott.

A gesztelyi iskolaépület egyébként 1987 óta áll, mai formáját 2007-ben nyerte el.