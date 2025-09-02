1 órája
Huszonhatodszor is megrendezik a gépésztalálkozót
Egész napos programok várják a látogatókat Mezőkövesden. Huszonhatodik alkalommal rendezik meg az Országos Mezőgazdasági Gépésztalálkozót.
Az országos gépésztalálkozó fővédnöke dr. Nagy István agrárminiszter lesz, míg a védnöki tisztséget Tállai András miniszterhelyettes, parlamenti államtitkár, a térség országgyűlési képviselője és dr. Fekete Zoltán, Mezőkövesd polgármestere töltik be.
A legfrissebb hírekért kövess minket a Boon.hu Google News oldalán is!
Az Országos Mezőgazdasági Gépésztalálkozó
A találkozó felvonulással kezdődik 9 órakor, a veterán járművek és mezőgazdasági gépek a hagyományokhoz hűen a Mátyás király út – Kavicsos-tó és Szabadidőpark – József Attila utca – Eötvös József utca útvonalon fognak haladni.
Utána 9:45-kor a felvonuláson résztvevő gépeket mutatják be a gépmúzeum előtt, majd 11 órakor ünnepélyes megnyitó lesz a Gépmúzeumban. Később, 12 órakor a stabil és lokomobil típusú erőgépeket és mezőgazdasági gépeket, eszközöket mutatják be. A találkozó zárásaként 14:30-kor a gőzműködésű Worthington vízszivattyú metszetét fogják még bemutatni vetítéssel és szakmai beszélgetéssel egybekötve szeptember 6-án - írja a mezokovesd.hu.
Kigyulladt a családi ház udvarán állva - A szerencsi tűzoltók siettek a helyszínre
Durva! Hónapokra eltiltották a borsodi focistát, idén már nem is léphet pályára
Felfoghatatlan: elhunyt a legendás miskolci buszsofőr, aki 37 évig szállította az utasokat