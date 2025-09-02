Huszonhatodszor is megrendezik a gépésztalálkozót

Az országos gépésztalálkozó fővédnöke dr. Nagy István agrárminiszter lesz, míg a védnöki tisztséget Tállai András miniszterhelyettes, parlamenti államtitkár, a térség országgyűlési képviselője és dr. Fekete Zoltán, Mezőkövesd polgármestere töltik be.

Újra itt az Országos Mezőgazdasági Gépésztalálkozó

Forrás: mezokovesd.hu

