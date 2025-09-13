5 órája
A sofőr segítségnyújtás nélkül továbbhajtott Miskolcon!
Egy indulatoktól fűtött közösségi bejegyzés szerint Miskolcon történt a súlyos eset.
Cserbenhagyta a sofőr az állatot Miskolcon
A kutyát a miskolci Népkerti állatorvosi rendelőbe vitték, majd később a Debreceni Orvosklinikán látták el. A poszt kiemeli, hogy az ott dolgozó doktornő azonnali segítséget nyújtott, amiért a poszt írója mély háláját fejezte ki.
A poszt állítása szerint:
- A baleset este történt Miskolcon
- Egy bordó autót vezető nő gázolta el a kutyát.
- A sofőr megállt, de ahelyett, hogy segítséget hívott volna, beszállt a kocsiba és elhajtott.
- A környéken tartózkodók siettek a bajba jutott állathoz, és ők értesítették az állatorvosokat.
Felháborodás és köszönet
A bejegyzést író kemény szavakkal illette a sofőrt, és úgy véli: aki képes egy állatot így magára hagyni, az embertársa mellett is ugyanígy elmenne. Ugyanakkor hatalmas háláját fejezte ki azoknak, akik azonnal segítettek, és nem hagyták az úton a sérült kutyát.
Hogyan tovább?
A gazda jelezte: kamerafelvételeket keresnek, hogy azonosítani lehessen az autót és a vezetőt. A történtek miatt sokan a közösségi médiában is összefogást sürgetnek, hogy kiderüljön, ki volt a felelős.
