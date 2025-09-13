A sofőr segítségnyújtás nélkül továbbhajtott Miskolcon!

A kutyát a miskolci Népkerti állatorvosi rendelőbe vitték, majd később a Debreceni Orvosklinikán látták el. A poszt kiemeli, hogy az ott dolgozó doktornő azonnali segítséget nyújtott, amiért a poszt írója mély háláját fejezte ki.

A poszt állítása szerint:

A baleset este történt Miskolcon

Egy bordó autót vezető nő gázolta el a kutyát.

A sofőr megállt, de ahelyett, hogy segítséget hívott volna, beszállt a kocsiba és elhajtott.

A környéken tartózkodók siettek a bajba jutott állathoz, és ők értesítették az állatorvosokat.

Felháborodás és köszönet

A bejegyzést író kemény szavakkal illette a sofőrt, és úgy véli: aki képes egy állatot így magára hagyni, az embertársa mellett is ugyanígy elmenne. Ugyanakkor hatalmas háláját fejezte ki azoknak, akik azonnal segítettek, és nem hagyták az úton a sérült kutyát.

Hogyan tovább?

A gazda jelezte: kamerafelvételeket keresnek, hogy azonosítani lehessen az autót és a vezetőt. A történtek miatt sokan a közösségi médiában is összefogást sürgetnek, hogy kiderüljön, ki volt a felelős.

