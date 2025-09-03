1 órája
Ajjaj! Rossz hír jött a gázolajjal kapcsolatban…
Azt hittük vége a drágulásnak? Rosszul hittük. Rövid időre szakadt csak meg az emelkedő tendencia az üzemanyagárakat illetően. Az jár rosszul, aki gázolajat tankol
Ahogyan mindig, most is elsőként tájékoztatjuk olvasóinkat az aktuális üzemanyagár-változásokról. Augusztus 29-én végre megszakadt az ijesztő ütemben végbement áremelkedés, aztán jött a hír, a gázolaj ismét drágulni fog.
Csütörtökön emelkedik a gázolaj ára
Szeptember negyedikén, csütörtökön újra felfelé mozdul a gázolaj nagykereskedelmi ára.
Bruttó 2 forinttal kerül majd többe, ezzel szemben a benzin átlagára továbbra is változatlan marad.
Most még a következő átlagárakkal találkozhatunk:
- 95-ös benzin: 591 Ft/liter
- Gázolaj: 594 Ft/liter
- tájékoztatott a holtankoljak.hu
A legolcsóbb kút 95-ös benzin tekintetében jelenleg az Auchan töltőállomás, ahol annak literjét 555.0 forintért tankolhatjuk.
Gázolaj tekintetében pedig most a Független Benzinkutak Szövetségének egyik tagja, a Palviscsák-Trans Kft. kútja a legolcsóbb, ahol annak literjét 564.0 forintért vásárolhatjuk meg.
A legdrágább kút 95-ös benzin esetében most a Mol, ahol azt literenként 590.0 forintért vásárolhatjuk meg.
A gázolaj esetében pedig jelenleg az OMW a legdrágább, ahol annak literje 592.9 forintba kerül.
