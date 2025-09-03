Ajjaj! Rossz hír jött a gázolajjal kapcsolatban…

Csütörtökön emelkedik a gázolaj ára

Szeptember negyedikén, csütörtökön újra felfelé mozdul a gázolaj nagykereskedelmi ára.

Bruttó 2 forinttal kerül majd többe, ezzel szemben a benzin átlagára továbbra is változatlan marad.

Most még a következő átlagárakkal találkozhatunk:

95-ös benzin: 591 Ft/liter

Gázolaj: 594 Ft/liter

- tájékoztatott a holtankoljak.hu

Itt tankolhat a legolcsóbban, itt a legdrágábban Miskolcon

A legolcsóbb kút 95-ös benzin tekintetében jelenleg az Auchan töltőállomás, ahol annak literjét 555.0 forintért tankolhatjuk.

Gázolaj tekintetében pedig most a Független Benzinkutak Szövetségének egyik tagja, a Palviscsák-Trans Kft. kútja a legolcsóbb, ahol annak literjét 564.0 forintért vásárolhatjuk meg.

A legdrágább kút 95-ös benzin esetében most a Mol, ahol azt literenként 590.0 forintért vásárolhatjuk meg.

A gázolaj esetében pedig jelenleg az OMW a legdrágább, ahol annak literje 592.9 forintba kerül.