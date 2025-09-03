szeptember 3., szerda

2 órája

Ajjaj! Rossz hír jött a gázolajjal kapcsolatban…

Címkék#üzemanyagár#áremelés#benzin#gázolaj

Azt hittük vége a drágulásnak? Rosszul hittük. Rövid időre szakadt csak meg az emelkedő tendencia az üzemanyagárakat illetően. Az jár rosszul, aki gázolajat tankol

Borbély Gergely

Ahogyan mindig, most is elsőként tájékoztatjuk olvasóinkat az aktuális üzemanyagár-változásokról. Augusztus 29-én végre megszakadt az ijesztő ütemben végbement áremelkedés, aztán jött a hír, a gázolaj ismét drágulni fog.

Itt a legolcsóbb a gázolaj.
Így változnak a héten az üzemanyagárak, az jár rosszul, aki gázolajat tankol
Fotó: Takács József

 

Csütörtökön emelkedik a gázolaj ára

Szeptember negyedikén, csütörtökön újra felfelé mozdul a gázolaj nagykereskedelmi ára. 

Bruttó 2 forinttal kerül majd többe, ezzel szemben a benzin átlagára továbbra is változatlan marad.

Most még a következő átlagárakkal találkozhatunk:

  • 95-ös benzin: 591 Ft/liter
  • Gázolaj: 594 Ft/liter
    - tájékoztatott a holtankoljak.hu

Itt tankolhat a legolcsóbban, itt a legdrágábban Miskolcon

A legolcsóbb kút 95-ös benzin tekintetében jelenleg az Auchan töltőállomás, ahol annak literjét 555.0 forintért tankolhatjuk.

Gázolaj tekintetében pedig most a Független Benzinkutak Szövetségének egyik tagja, a Palviscsák-Trans Kft. kútja a legolcsóbb, ahol annak literjét 564.0 forintért vásárolhatjuk meg.

A legdrágább kút 95-ös benzin esetében most a Mol, ahol azt literenként 590.0 forintért vásárolhatjuk meg.

A gázolaj esetében pedig jelenleg az OMW a legdrágább, ahol annak literje 592.9 forintba kerül.

 

