Ismét a benzin és a gázolaj drágulásával indul a hét

A hétvégi megnyugvás nem tartott sokáig. A benzin és a gázolaj ára is újra emelkedni fog, de utánajártunk, hol tud a legolcsóbban tankolni.

Boon.hu

Ahogyan mindig, most is elsőként tájékoztatjuk olvasóinkat az aktuális üzemanyagár-változásokról mind benzin, mind gázolaj tekintetében. Az ezt megelőző héten csak kedden volt némi változás a nagykereskedelmi árakat illetően, majd változatlanok maradtak egészen idáig.

Így alakul a héten a benzin és a gázolaj ára
Fotó: Takács József

Újra drágul a gázolaj és a benzin

Kedden a benzin és a gázolaj nagykereskedelmi ára is emelkedik. Előbbi bruttó 2 forinttal, míg utóbbi bruttó 3 forinttal lesz drágább literenként.

Ez a kutak áraiban is érvényesülhet, így a ma aktuális átlagárak tovább emelkedhetnek keddtől:

  • 95-ös benzin: 586 Ft/liter
  • Gázolaj: 589 Ft/liter

- tájékoztatott a holtankoljak.hu

Itt tankolhat a legolcsóbban, itt a legdrágábban Miskolcon

A legolcsóbb töltőállomás jelenleg mindkét üzemanyagtípus tekintetében az Auchan-kút, ahol a 95-ös benzint 555.0 forintért, a gázolajat pedig 563.0 forintért vásárolhatjuk meg literenként.

Ma a 95-ös benzin és a gázolaj is a Mol-kúton a legdrágább, ahol előbbi literjét 587.0 forintért, utóbbiét pedig 589.0 forintért tankolhatjuk.

 

