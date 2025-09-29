1 órája
Ismét a benzin és a gázolaj drágulásával indul a hét
A hétvégi megnyugvás nem tartott sokáig. A benzin és a gázolaj ára is újra emelkedni fog, de utánajártunk, hol tud a legolcsóbban tankolni.
Ahogyan mindig, most is elsőként tájékoztatjuk olvasóinkat az aktuális üzemanyagár-változásokról mind benzin, mind gázolaj tekintetében. Az ezt megelőző héten csak kedden volt némi változás a nagykereskedelmi árakat illetően, majd változatlanok maradtak egészen idáig.
Újra drágul a gázolaj és a benzin
Kedden a benzin és a gázolaj nagykereskedelmi ára is emelkedik. Előbbi bruttó 2 forinttal, míg utóbbi bruttó 3 forinttal lesz drágább literenként.
Ez a kutak áraiban is érvényesülhet, így a ma aktuális átlagárak tovább emelkedhetnek keddtől:
- 95-ös benzin: 586 Ft/liter
- Gázolaj: 589 Ft/liter
- tájékoztatott a holtankoljak.hu
Itt tankolhat a legolcsóbban, itt a legdrágábban Miskolcon
A legolcsóbb töltőállomás jelenleg mindkét üzemanyagtípus tekintetében az Auchan-kút, ahol a 95-ös benzint 555.0 forintért, a gázolajat pedig 563.0 forintért vásárolhatjuk meg literenként.
Ma a 95-ös benzin és a gázolaj is a Mol-kúton a legdrágább, ahol előbbi literjét 587.0 forintért, utóbbiét pedig 589.0 forintért tankolhatjuk.
