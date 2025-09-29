Ismét a benzin és a gázolaj drágulásával indul a hét

Újra drágul a gázolaj és a benzin

Kedden a benzin és a gázolaj nagykereskedelmi ára is emelkedik. Előbbi bruttó 2 forinttal, míg utóbbi bruttó 3 forinttal lesz drágább literenként.

Ez a kutak áraiban is érvényesülhet, így a ma aktuális átlagárak tovább emelkedhetnek keddtől:

95-ös benzin: 586 Ft/liter

Gázolaj: 589 Ft/liter

- tájékoztatott a holtankoljak.hu

Itt tankolhat a legolcsóbban, itt a legdrágábban Miskolcon

A legolcsóbb töltőállomás jelenleg mindkét üzemanyagtípus tekintetében az Auchan-kút, ahol a 95-ös benzint 555.0 forintért, a gázolajat pedig 563.0 forintért vásárolhatjuk meg literenként.

Ma a 95-ös benzin és a gázolaj is a Mol-kúton a legdrágább, ahol előbbi literjét 587.0 forintért, utóbbiét pedig 589.0 forintért tankolhatjuk.