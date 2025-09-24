1 órája
Odacsapott a miskolci önkormányzat, egymás után kapják el a veszélyes betolakodókat – fotókkal
„Ezek” a galambok nem „azok”. Tehát aki kedveli a szürke tollú madárfajt, nem kell aggódnia a borsodi megyeszékhelyen az utóbbi fél évben megindult galambgyérítési kampány miatt. Nem az a célja a befogásuknak, hogy „kiirtsák”. Hanem hogy ne váljon kezelhetetlenné és fertőzővé a belvárosi állomány.
Elkapják a belvárosi betolakodókat
Fotó: BOON
Fél év alatt közel 2400 galambot sikerült befogni a Miskolci Városgazda Nonprofit Kft. által indított galambgyérítési programban, amelynek egy éves célkitűzése az belvárosi állomány 4500 egyeddel történő csökkentése. A mostanáig elért eredmények is azt mutatják, hogy a módszer hatékony, és érezhetően mérsékli a belvárosban tapasztalható problémákat. Egyre kevesebb a lakossági panasz, csökkent a közterületek szennyezettsége is, és a módszer iránt más városokból is érdeklődnek. A városban problémát okozó állatok a parlagi galamb fajtához tartoznak. Ez egy úgynevezett invazív, vagy idegenhonos faj, amelynek tömegei települnek be olyan területre, ahol addig nem éltek, és egyrészt kiszorítják az őshonos fajtákat, másrészt addig nem látott és így nehezen kezelhető problémákat okoznak. Mindezek dacára a Miskolcon fél éve meghirdetett galambgyérítési program célja nem a problémát okozó állatok elpusztítása – hanem hogy az egyedszámukat kezelhető szinten tarthassák.
A galambgyérítési program fél éve tart
A városi önkormányzat szakmai cége, a Miskolci Városgazda Nonprofit Kft. kapta meg a feladatot, hiszen a cég mindennapos munkájához sok szálon kapcsolódik a galambinvázió okozta problémakör. Így például emiatt kell többet takarítani a főutcát, kezelni a kapcsolódó panaszokat.
– A városban egyre nagyobb számban jelen lévő galambok nagyon sok problémát okoznak: a különböző városrészeken, de leginkább a belvárosban sétálókat és az itt élő lakosokat egyaránt zavarja az állatok jelenléte, az ürülékük közegészségügyi problémát okoz, bepiszkítja a járókelők cipőjét, az üzletek előtereit, a lakóépületek ablakait, párkányait. Egy nagyon fontos tény, hogy akik etetik a galambokat, akaratlanul is „elszemtelenítik” az állatokat, amelyek aztán attól sem riadnak vissza, hogy a többi járókelőt veszélyesen megközelítsék, kezükre szálljanak. A galambpopuláció a város különböző forgalmasabb, vagy sűrűbben lakott részein mára veszélyesen felszaporodott, a becslések szerint a belvárosban az előző téli időszakban túllépte a számuk a 15 ezret, ami miatt fontos feladattá vált az állományuk szabályozása, csökkentése – ismertette Csordás László, a Miskolci Városgazda Nonprofit Kft. ügyvezetője.
Emeletes házak réseibe, csöveibe, például a páraelszívó kivezetőjében is beköltöznek galambok, ami zajt és egyéb gondot is okozhat. A miskolci belvárosban önkormányzati program indult a madarak ritkítására, de a lakótelepeken egyelőre csak az egyéni módszerekben lehet bízni a galamb elleni küzdelemben
– írta néhány hónappal ezelőtt a Boon.hu; utóbbi problémakörről szólt az alábbi cikk, az előbbi program alakulásának pedig most nézett utána a vármegyei hírportál.
Harmadolni akarják a galambszámot
A program, amire konkrét anyagi forrást biztosít a városi önkormányzat költségvetése, jelenleg a belvárosra, főleg a főutcai magasházakra, a régi bérházakra, azok padlására, tetőterére koncentrál. Ezek a helyszínek ugyanis a szó átvitt és szoros értelmében a fészkei a nemkívánatos madárszaporulatnak. A galambok a biztonságot, a ragadozóiktól való védettséget keresik, és az olyan helyeket, ahol ételre (például amit macskának tesznek ki a lakók), ételmaradékra találhatnak. Ilyesmit a belvárosban, valamint a Selyemréten, az Avason lelnek elsősorban.
– Kezdésként feltérképeztük a lehetséges megoldásokat. Lehetne a galambokat a közterületen ragadozómadarakkal riasztani, vagy a problémát okozó madarak szaporodását gátló szert kirakni, de ezek a módszerek különböző okok miatt nem alkalmazhatóak a város problémával érintett területein – magyarázta érdeklődésünkre Csordás László. – A leginkább praktikus, egyben hatékony módszernek azt találtuk, hogy élve befogjuk az állatokat a tetőterekben, padlásokon kihelyezett ketrecekkel. Ez egy kíméletes eljárás, mert a befogási folyamat során semmilyen fizikai bántalom nem éri a galambokat. A folyamat vége az, hogy a Városgazda munkával megbízott alvállalkozója révén eljuttatjuk az állatokat olyan madárrehabilitációs telepekre, ahol gyógyulóban lévő, önállóan vadászni még nem tudó ragadozómadarak takarmányaként, zsákmányállataként hasznosulnak.
A Miskolci Városgazda Nonprofit Kft. ügyvezetője hangsúlyozta: szakszerű, teljesen átlátható folyamatról van szó, amelyben az eljárási protokoll kialakításáról állatvédelmi, madártani szakemberekkel és minden érintett szakhatósággal konzultáltak.
– Folyamatosan figyeljük a program hatását, már vannak pozitív visszajelzések lakossági részről. Kevesebb a panasz, a bejelentés.
A cél, hogy egy éven belül radikálisan csökkenjen a túlszaporodott galambpopuláció száma a miskolci belvárosban, ezzel együtt a közegészségügyi veszély is.
Milyen gondot okoznak a parlagi galambok a miskolci közterületeken?
- parazitát, betegséget terjesztenek, a táplálékuk, ürülékük, tollazatuk révén, aminek megakadályozása fontos közegészségügyi feladat
- az ürülék savas kémhatású, kimutatható kárt okoz a ingatlanokban, a tetőszerkezetben, ami anyagi kárt jelent a tulajdonosoknak
- folyamatos takarítást indukál a jelenlétük és piszkolásuk a vendéglátóhelyeknél, üzletek előtt, ami különösen sok erőforrást igényel olyan rendezvények idején, mint a Cinefest, a Belvárosi Piknik, stb.
Volt már ilyen korábban is
Közel egy évtizede, 2016-2019 táján már zajlott hasonló önkormányzati program a megyeszékhelyen. Az akkori tapasztalatokat is hasznosítják most. Tucatnyi helyszínen vannak kint jelenleg élvefogó csapdák a háztetőkön.

