Odacsapott a miskolci önkormányzat, egymás után kapják el a veszélyes betolakodókat – fotókkal

Fél év alatt közel 2400 galambot sikerült befogni a Miskolci Városgazda Nonprofit Kft. által indított galambgyérítési programban, amelynek egy éves célkitűzése az belvárosi állomány 4500 egyeddel történő csökkentése. A mostanáig elért eredmények is azt mutatják, hogy a módszer hatékony, és érezhetően mérsékli a belvárosban tapasztalható problémákat. Egyre kevesebb a lakossági panasz, csökkent a közterületek szennyezettsége is, és a módszer iránt más városokból is érdeklődnek. A városban problémát okozó állatok a parlagi galamb fajtához tartoznak. Ez egy úgynevezett invazív, vagy idegenhonos faj, amelynek tömegei települnek be olyan területre, ahol addig nem éltek, és egyrészt kiszorítják az őshonos fajtákat, másrészt addig nem látott és így nehezen kezelhető problémákat okoznak. Mindezek dacára a Miskolcon fél éve meghirdetett galambgyérítési program célja nem a problémát okozó állatok elpusztítása – hanem hogy az egyedszámukat kezelhető szinten tarthassák.

Galambgyérítési program: indokoltsága a fotón érzékelhető (Gömöri-felüljáró mellett)

Fotó: Balogh Attila

A galambgyérítési program fél éve tart

A városi önkormányzat szakmai cége, a Miskolci Városgazda Nonprofit Kft. kapta meg a feladatot, hiszen a cég mindennapos munkájához sok szálon kapcsolódik a galambinvázió okozta problémakör. Így például emiatt kell többet takarítani a főutcát, kezelni a kapcsolódó panaszokat.

– A városban egyre nagyobb számban jelen lévő galambok nagyon sok problémát okoznak: a különböző városrészeken, de leginkább a belvárosban sétálókat és az itt élő lakosokat egyaránt zavarja az állatok jelenléte, az ürülékük közegészségügyi problémát okoz, bepiszkítja a járókelők cipőjét, az üzletek előtereit, a lakóépületek ablakait, párkányait. Egy nagyon fontos tény, hogy akik etetik a galambokat, akaratlanul is „elszemtelenítik” az állatokat, amelyek aztán attól sem riadnak vissza, hogy a többi járókelőt veszélyesen megközelítsék, kezükre szálljanak. A galambpopuláció a város különböző forgalmasabb, vagy sűrűbben lakott részein mára veszélyesen felszaporodott, a becslések szerint a belvárosban az előző téli időszakban túllépte a számuk a 15 ezret, ami miatt fontos feladattá vált az állományuk szabályozása, csökkentése – ismertette Csordás László, a Miskolci Városgazda Nonprofit Kft. ügyvezetője.

