„Nem, ez a hely a haveromnak van lefoglalva.” - Teljesen kiakadt a borsodi sztárpék arra, amit a buszon tapasztalt

Nem hitt a szemének Galamb Alex, ahogy egy idős emberrel viselkedtek egy reggeli buszjáraton.

Nem hagyták leülni az idős bácsit, de Galamb Alex nem hagyta annyiban

„Ma reggel a Volán-buszon történt egy eset, amit nem tudok szó nélkül hagyni.

Felszálltam Hernádnémetiből Miskolcra tartva. A busz szinte teljesen tele volt, de sikerült helyet találnom. Nem sokkal később felszállt egy idős bácsi, aki megkérdezte egy középiskolás fiút, leülhet-e mellé. A fiúnál azonban a táskája foglalta a helyet. A bácsinak azt felelte: „Nem, ez a hely a haveromnak van lefoglalva.”

A stílus, ahogyan ezt mondta, nagyon bántó volt. Az idős bácsi ott állt szomorúan, ezért odafordultam hozzá, és felajánlottam az én helyemet. Hálásan leült, de hangosan megjegyezte: „Miért kell így bánni az emberrel? Miért kell egy táskának foglalni a helyet, amikor én is szeretnék leülni?”

Én csak annyit mondtam neki: „Engedje el, ne mérgelődjön.”

Mentünk tovább, telt az idő, de senki nem szállt fel a fiúhoz. Ezért megkérdeztem tőle:

– „Bocsánat, mikor száll fel az ismerősöd, akinek lefoglaltad a helyet?”

Mire ő: „Nem jön senki, csak a táskámnak kell a hely.”

Ekkor mondtam neki:

Szégyelld magad! Egy idős bácsinak azt mondtad, hogy nem ülhet le, mert a haverodnak van foglalva a hely, közben pedig csak a táskádat ültetted oda.

Láttam rajta, hogy nem hatotta meg

De nem csak én gondoltam így: egy idős néni, aki közel ült hozzánk, igazat adott nekem. Ő is azt mondta:

Miért kell a fiataloknak így viselkedni? Miért nem adják át a helyet az időseknek?

Én még az iskolában úgy tanultam: tiszteljük az időseket, adjuk át nekik a helyünket, figyeljünk rájuk, segítsünk, ha szükségük van rá. Sajnos ma már sokszor azt látni, hogy a táskák ülnek a helyeken – a buszon, a villamoson – miközben idős emberek állva utaznak.

Szeretném üzenni mindenkinek: egy apró gesztus, egy kis figyelmesség sokat jelenthet egy idős embernek. Nekünk talán semmiség, de nekik hatalmas segítség.

Egyszer mindannyian idősek leszünk. Gondoljunk erre, amikor legközelebb felszállunk egy buszra vagy villamosra.

Legyünk figyelmesek és emberségesek egymással. ”