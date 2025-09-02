szeptember 2., kedd

DorinaRebeka névnap

21°
+30
+17
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Helyi közélet

1 órája

Ez aztán a meredek! Futni indult a borsodi pár, végül a kórházban kötöttek ki - most erre figyelmeztetnek

Címkék#facebook#kórház#rosszul lett#Edelényi Futók Egyesülete#futás

A közösségi oldalon osztották meg a felhívást. Nyolc éve futnak, de ilyen még soha nem történt velük. Kérik, hogy mindenki nagyon figyeljen oda.

Edelényben indult futni a pár, akik már nyolc éve űzik ezt a sportot, de korábban nem történt velük ilyen. Le akarták vágni az utat, ebből lett a bonyodalom. Egy olyan úthoz értek, ahol a bozót körbevette őket, végül a kórházban kötöttek ki.

Rosszul lett futás közben
Futni indult a pár, mentőt kellett hívni egyikőjükhöz (a fotó illusztráció)
Forrás: MW

Rosszul lett futás közben, erre figyeljen, ha futni indulna!

Minden jó, ha a vége jó!

Ez az eset is azt bizonyítja, hogy mindig legyen nálatok telefon! Ha verseny közben, vagy egy ismert útvonalon történik baleset, sokat segít a mentésnél, ha bemondod, hogy melyik kilométernél jársz. Szinte mindenki használ órát, így ez az adat elérhető és megkönnyíti a keresést 

- osztotta meg a történetet az Edelényi Futók Egyesületének elnöke.

A közösségi oldalon is kifejezte háláját a férfi, miután a segítségére voltak, miután rosszul lett a felesége.
Forrás: Facebook/Puskás Béla


Google News A legfrissebb hírekért kövess minket a Boon.hu Google News oldalán is!

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a boon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu