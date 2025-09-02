2 órája
Ez aztán a meredek! Futni indult a borsodi pár, végül a kórházban kötöttek ki - most erre figyelmeztetnek
A közösségi oldalon osztották meg a felhívást. Nyolc éve futnak, de ilyen még soha nem történt velük. Kérik, hogy mindenki nagyon figyeljen oda.
Edelényben indult futni a pár, akik már nyolc éve űzik ezt a sportot, de korábban nem történt velük ilyen. Le akarták vágni az utat, ebből lett a bonyodalom. Egy olyan úthoz értek, ahol a bozót körbevette őket, végül a kórházban kötöttek ki.
Rosszul lett futás közben, erre figyeljen, ha futni indulna!
Minden jó, ha a vége jó!
Ez az eset is azt bizonyítja, hogy mindig legyen nálatok telefon! Ha verseny közben, vagy egy ismert útvonalon történik baleset, sokat segít a mentésnél, ha bemondod, hogy melyik kilométernél jársz. Szinte mindenki használ órát, így ez az adat elérhető és megkönnyíti a keresést
- osztotta meg a történetet az Edelényi Futók Egyesületének elnöke.
