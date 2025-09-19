szeptember 19., péntek

Távfűtés

40 perce

Fűtési szezon: befűtöttek, már csak hideg legyen hozzá

A vármegyeszékhely távhőszolgáltatója készen áll a télre – jelentette be a Mihő. Bármelyik nap beindulhat a fűtési szezon, bár a radiátorok még hidegek, de hogy tényleg melegedni kezdjenek, ahhoz kell még kint az őszi hőmérséklet.

Boon.hu

Egy videófelvétel révén illusztrálta a Mihő, hogy készen áll a távfűtés beindítására. A fűtési szezon tényleges elkezdéséhez azonban nem csak a technikai előkészületre van szükség, hanem arra, hogy a külső hőmérséklet indokolja a radiátorok felmelegítését. Ez egyelőre várat magára.

fűtési szezon
A fűtési szezon előkészítésén dolgoztak a Mihőnél
Fotó: Tóth Ádám / Forrás: Facebook / Mihő Kft.

A fűtési szezon akár holnap indulhatna

„Szeptember 15-től hivatalosan indul a fűtési szezon Miskolcon – olvasható a Miskolci Hőszolgáltató Kft. hivatalos bejelentésében. – Ez azonban nem jelenti azt, hogy minden lakásban azonnal bekapcsol a fűtés. A szolgáltatás indítása mindig az időjárástól függ. Ha tartósan hűvösre fordul az idő, akkor kezdjük el a fűtést.”

További tudnivaló, mint írják, hogy közel 32.500 felhasználó szolgáltatója az önkormányzati cég, „így lehetetlen mindenkinek tökéletes időpontot találni”. A kevésbé kedvező adottságú lakások (például mert északi fekvésű, földszinti, nem szigetelt) hamarabb igényelnék a meleget. A kedvezőbb helyzetűek (körbefűtött, szigetelt, felsőbb szinten van) később. „A műszaki rendszer felépítése miatt azonban egy hőközponti körnél egyszerre tudjuk elindítani a szolgáltatást” – hangsúlyozza a társaság közleménye. Hozzátéve:

Köszönjük a türelmet és megértést – minden esetben azon dolgozunk, hogy amikor szükség van rá, a meleg idejében megérkezzen a miskolci otthonokba!

A Mihő egy másik Facebook-posztja arról informál, hogy az elmúlt hetekben többféle módon is készültek az őszi idényre:

  • 🔧 műszaki ellenőrzésekkel,
  • 📑 adminisztratív előkészületekkel,
  • 💪 és rengeteg háttérmunkával.

Ha tartósan hűvösre fordul az idő, kapcsolunk.

A radiátor tisztítása csökkenti a rezsit

Addig is, míg ránk köszönt az igazi hideg, a szolgáltató olyan jótanácsokkal szolgál a közösségi médiás felületen, mint például:

Tudtad, hogy a radiátorok tisztításával is csökkentheted az energiafogyasztást?

  • Ha a fűtőtestek belsejében por és szennyeződés rakódik le, azok kevesebb hőt adnak le, és a fűtésed is keményebben dolgozik.
  • 🧽 Tipp: még a szezon indulása előtt szánj egy kis időt a radiátorok alapos tisztítására!
  • 👉 Porszívózd ki a port
  • 👉 Használj radiátorkefét vagy mikroszálas kendőt
  • 👉 Kerüld a durva vegyszereket
  • 💡 Plusz előny: nemcsak a fűtés hatékonysága javul, de a porallergiás családtagok is fellélegezhetnek.

